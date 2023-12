Concorsi docenti, l’USR Piemonte apre modulo online per candidature commissari: possono partecipare anche i docenti Di

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte apre le candidature per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Le domande sono aperte fino al 9 gennaio 2024.

Gli interessati possono dichiarare la propria disponibilità a far parte delle suddette commissioni, in qualità di presidente, componente, membro aggregato (lingua inglese) e segretario.

Può presentare la propria candidatura sia il personale in servizio sia quello collocato a riposo da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

Sui dettagli sui requisiti di presidenti e commissari si rimanda agli articolo 15,16 e 17 dei bandi.

Possono presentare la propria candidatura anche i dirigenti scolastici e i docenti con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Il personale interessato può la propria candidatura, entro le ore 23.59 del 9 gennaio 2024, utilizzando il modulo online disponibile sull’area Istanze dell’USR Piemonte (http://istanze2.istruzionepiemonte.it)

Nota su concorso secondaria

Nota su concorso infanzia e primaria

I bandi: