Concorsi docenti, fino al 20 aprile riapertura collaudo e censimento aule Di

Sulla piattaforma Cineca è stato pubblicato il seguente avviso di riapertura del censimento e collaudo delle postazioni/aule laboratorio per i concorsi e

le relative guide. La comunicazione arriva dall’USR per la Puglia.

Le aule per i concorsi docenti sono probabilmente insufficienti. Non è chiaro a quali procedure l’avviso faccia riferimento.

Son in corso le prove per l’ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado: prossimi esami dal 21 al 29 aprile e poi dal 2 a 25 maggio.

Le prove del concorso STEM si svolgono invece dal 3 al 5 maggio. Gli USR per entrambi i concorsi stanno pubblicando in questi giorni gli abbinamenti aule/candidati.

Ecco l’avviso:

“Si informano gli USR e le Istituzioni Scolastiche che le funzioni per il censimento e il collaudo di NUOVE AULE e delle relative postazioni saranno riaperte dal 14 aprile fino al 20 aprile (scadenza improrogabile).

Le aule già censite NON potranno essere cancellate. NON si potrà modificare il numero di posti collaudati delle aule precedentemente collaudate. SI POTRANNO AGGIUNGERE SOLO NUOVE AULE e collaudarne i relativi posti.

Si informano i Responsabili d’aula che una volta censita la nuova aula si potrà procedere al collaudo che terminerà improrogabilmente il 20 aprile”.

avviso