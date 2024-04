Concorsi docenti: avvisi estrazioni lettere da cui avrà inizio prova orale. AGGIORNATO Di

Concluse le prove scritte dei concorsi docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per l’espletamento della prova orale.

N.B. Ogni USR si occupa esclusivamente delle classi di concorso di cui è responsabile, in base alle aggregazioni.

USR Campania – avviso estrazione lettera ADEE – avviso estrazione lettera ADAA rettifica – avviso estrazione lettera A026 –avviso estrazione lettera A027 – avviso estrazione A030 – lettera EEEE – lettera AAAA – lettera A022 –

USR Basilicata –lettera estratta EEEE – estrazione ADEE Basilicata e Calabria –

USR Abruzzo – avviso estrazione lettera B017 – avviso estrazione lettera A047 – avviso estrazione lettera A022 – avviso estrazione lettera AC56 – avviso estrazione lettera A026 – avviso estrazione lettera ADAA – avviso estrazione per AAAA – avviso estrazione per B016 – lettera A042 –

USR Sicilia– avviso estrazione lettera A040 e A041 – avviso estrazione lettera A027 – lettera estratta A041 – avviso estrazione A048 – avviso estrazione A042 –

USR Calabria comunica che l’estrazione della lettera per l’avvio delle prove orali avverrà venerdì 5 aprile 2024

USR Emilia Romagna – avviso estrazione lettera infanzia/primaria il 4 aprile – avviso estrazione lettera secondaria il 4 aprile – Lettere secondaria – lettere infanzia/primaria –

L’USR Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad estrazione lettera per A011 e A022 – lettera A048 – lettera A012 – lettera EEEE –avviso estrazione lettera A031 –lettera A028 – lettera estratta A050 – A031 –

USR Liguria – lettere estratte il 29 marzo –

USR Lombardia

AC25 lettera estratta T – ADMM – A030 – B014 – A034 – AI24 – B015 –ADEE – A047 – AA25 – A022 – A046 – AAAA – A040 – A050 – B012 – B022 – A037 – A041 – BD02 – AB24– EEEE – A027 – AB25 –B026 – B017 – A021 – A009 – A026 –ADSS – A016 – A011 – A007 – B011 – B016 – A035 – AM55 – AI56 – A018 – B020 – A012 – A028 – A008 – A060 –

L’USR Molise comunica le lettere estratte il 26 marzo.

L’USR Toscana comunica l’esito dell’estrazione.

L’USR Piemonte ha proceduto all’estrazione. Esito scuola secondaria – Esito infanzia e primaria –

L’USR Puglia invece ha già provveduto all’estrazione della lettera per classe di concorso nel corso delle prove scritte. Lettere estratte infanzia e primaria – secondaria

USR Sardegna – -lettere estratte A026, A011 – lettera ADMM – avviso estrazione ADSS – lettera B016, B015 – lettera A030 – avviso estrazione per A022 – avviso estrazione per A001 – lettera EEEE – avviso estrazione lettera A048 –

L’USR Umbria – le lettere estratte, in seduta pubblica, per le classi di concorso per cui l’Umbria è la regione responsabile

USR Veneto – vedi Lombardia-

La convocazione per la prova orale

Successivamente i candidati riceveranno la convocazione per la prova orale, attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Nella convocazione sarà indicato il voto conseguito nella prova scritta, la sede, la data e l’ora di svolgimento della loro prova orale.

La convocazione sarà inviata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova orale di ciascun candidato.

Dove si svolge la prova orale

Le aggregazioni territoriali nazionali

Come sarà valutata la prova

Quadri di riferimento

Vuoi prepararti con noi?

Prova orale concorso docenti: come affrontarla in maniera efficace. Con esempi – LIVE. Solo 59 EURO

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)