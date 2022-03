Concorsi docenti: 8 giorni di permesso per anno scolastico, compreso il viaggio. Possibile frazionarli Di

In via di svolgimento le prove scritte del concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove andranno avanti fino al 13 aprile. Si tratta del primo calendario pubblicato dal ministero lo scorso febbraio, cui seguirà una secondo diario delle prove per le classi di concorso mancanti. I candidati che svolgono nel frattempo supplenze a quanti giorni di permesso hanno diritto per partecipare alle prove?

Una lettrice scrive:

Gentile redazione, devo partecipare al concorso ordinario. Attendò il secondo calendario con la mia classe di concorso. Io insegno, sapreste dirmi a quanti giorni di permesso ho diritto per le prove? Parteciperò in Lombardia e ho bisogno di più giorni per il viaggio.

I gg. sono 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente.

Gli 8 giorni sono previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti comunque cumulabili con gli 8 gg. di permesso (es. 150 ore di diritto allo studio).

Il permesso di 8 giorni ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio può essere fruito in modo continuativo (es. per 3 giorni: lunedì, martedì e mercoledì) o frazionato (es. per 3 giorni: giovedì, venerdì e lunedì). Nell’ultimo caso il sabato e la domenica (giorno libero o non lavorativo) non dovranno essere ricompresi nell’assenza.

Altri permessi previsti sono: il permesso per motivi personali e le ferie.

Per rimanere aggiornato sulla gestione del personale scolastico, abbonati alla rivista “Gestire il personale scolastico”. Vedi tutte le opzioni di abbonamento