Immissioni in ruolo docenti 2022: ecco dove sono esaurite le graduatorie e quanti ancora da assumere. AGGIORNATO con PIEMONTE

Immissioni in ruolo docenti 2022/23: operazioni propedeutiche da parte degli Uffici Scolastici. L’USR Piemonte, per primo, pubblica la consistenza delle graduatorie dei concorsi ancora esistenti e il modulo per l’eventuale rinuncia. Ecco la situazione

Regioni e classi di concorso con graduatorie concorsi esaurite

report USR Friuli Venezia Giulia 30 settembre 2021

report USR Veneto 4 ottobre 2021

report USR Sicilia al 31 luglio 2021 –

report USR Piemonte 21 giugno 2022

Quasi tutte esaurite le classi di concorso sia posto comune che sostegno.

Il Ministro Bianchi ha comunicato che chiederà l’autorizzazione per circa 60.000 posti

Questo vuol dire che se entro la fine di luglio fossero pronte le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 per la secondaria, le prospettive di assunzione sarebbero senz’altro favorevoli per numerose classi di concorso.

A fronte di questi risultati sappiamo che ci sono altre regioni in cui, soprattutto per infanzia e primaria, ci sono ancora graduatorie piene alle quali bisogna fornire una risposta di reclutamento certa e a breve prospettiva.

Ecco le graduatorie già pubblicate per infanzia primaria e quelle per la scuola secondaria

A parte verranno assegnati i posti del nuovo concorso straordinario di cui all’art. 59 del DL 73/2021. Si è in attesa del conteggio delle domande per classe di concorso /regione per capire se dovranno esserci aggregazioni territoriali per lo svolgimento della prova orale. A disposizione circa 14.000 posti. La distribuzione

Come si svolgeranno le immissioni in ruolo

Infanzia e primaria

Potranno essere utilizzate, rispettivamente al 50%, le GaE e le graduatorie dei concorsi. Per eventuali posti ancora vacanti su sostegno possibile utilizzo GPS prima fascia sostegno.

Ecco nel dettaglio le graduatorie da utilizzare e le regioni con maggiori possibilità di assunzione da concorso 2020 essendo esaurite graduatorie 2016 e 2018

Secondaria primo e secondo grado

GaE, concorso 2016, concorso 2018, concorso straordinario 2020, concorso ordinario 2020, eventuale scorrimento STEM 2021 per coprire posti vuoti, concorso STEM 2022, concorso straordinario bis. E ancora call veloce e GPS prima fascia per i posti di sostegno. Approfondisci

Call veloce

Alle procedure di assunzione suddette dovrebbe aggiungersi quella di cui all’articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, la cosiddetta “Call Veloce”, procedura prevista a decorrere dalle assunzioni a.s. 2020/21 e sospesa per il solo 2021/22 dall’articolo 58, comma 2 – lettera b), del decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.

Fatti salvi eventuali provvedimenti di sospensione anche per l’a.s. 2022/23, la call veloce si svolgerà , tuttavia il Ministero dovrà chiarire se seguirà le assunzioni da GPS o se le precederà.

N.B. PAGINA IN AGGIORNAMENTO