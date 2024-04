Concorsi 2024, prova scritta: quali errori ho commesso? File sarà visualizzabile nell’area riservata. Avvisi USR Di

Concorsi scuola 2024: poter visualizzare la prova scritta svolta è una operazione importante per i candidati, sia per chi l’ha superata con il punteggio almeno minimo di 70/100, sia per chi non l’ha superata e dovrà riprendere la preparazione in vista del concorso di autunno. Primi Avvisi USR per la visualizzazione della prova.

I candidati che hanno svolto la prova potranno visualizzare la propria prova. Sarà possibile visualizzare la prova dalla stessa piattaforma utilizzata per l’inoltro della domanda.

Si accede con le proprie credenziali all’area riservata di Piattaforma concorsi e procedure selettive di Istanze online.

Il percorso è

https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/

selezionare “Graduatorie”

si selezionerà il concorso svolto il concorso DDG n. 2575/023 del 6 dicembre 2023 per la scuola secondaria e/o DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria e infine

nella “Sezione Allegati” selezionare il file.zip per effettuarne il download

La prova potrà essere visualizzata da tutti i candidati, sia chi ha superato la prova e dovrà quindi ricevere convocazione per prova orale, sia da chi non l’ha superata.

Il punteggio della prova scritta sarà caricato su ciascuna classe di concorso

Il punteggio acquisito nella prova scritta è il primo step per accedere alla graduatoria di merito. Il risultato sarà riportato in ciascuna classe di concorso /posto di insegnamento per cui si concorre, compreso sostegno.

Ogni candidato riceverà convocazione per ogni singola classe di concorso richiesta nella domanda e dovrà svolgere singole prove orali per ciascuna.

Avvisi USR per visualizzazione prova

Veneto secondaria –

Sardegna infanzia e primaria –

Abruzzo – infanzia e primaria –

N.-B. Alcuni USR non hanno inserito l’Avviso, ma il file è già visualizzabile.

Estrazione lettera per avvio prove orali

Nel frattempo gli USR che non hanno effettuato l’estrazione della lettera nel corso delle prove scritte, organizzano sedute pubbliche per l’adempimento.

Concorsi docenti: estrazione lettera da cui avrà inizio prova orale. La seduta è pubblica

Come si svolge la prova orale

Tutte le info per la scuola secondaria

Tutte le info per la scuola di infanzia /primaria

Le risposte ai quesiti

