Concorso dirigenti scolastici, si darà priorità ai vincitori maschi per garantire la parità di genere. I dati Di

Concorso per diventare dirigente ai nastri di partenza. Il Ministero ha divulgato la bozza di bando per l’avvio delle operazioni. I sindacati sono chiamati a presentare delle proposte di modifica, quindi la pubblicazione potrebbe essere imminente.

Confermate, allo stato attuale, tutte le anticipazioni fornite dalla nostra redazione in questi mesi. Secondo le informazioni raccolte in questi giorni, la bozza del bando conterrebbe anche una novità legata alle norme sulla parità di genere.

Infatti, stilata la graduatoria finale del concorso, in caso di parità di punteggio complessivo, scatteranno le scelte relative alla parità di genere.

Sulla base delle percentuali di rappresentatività dei generi nei ruoli dei dirigenti allo stato attuale, le percentuali maggiori protendono per il genere femminile. Così, sarà garantito un equilibrio di genere nella maggior parte delle regioni in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento. Il titolo di preferenza sarà, quindi, in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato.

Per avere un’idea del differenziale, basti pensare che in regioni come Abruzzo la percentuale supera l’82% a favore del genere femminile, in Campania quasi il 79%, nel Lazio il 77 così come in Umbria. Sarà esclusa dal riequilibrio della parità di genere la sola Sardegna (tra le regioni in cui sarà bandito il concorso), che conta il 38,25% di dirigenti uomo.