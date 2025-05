Conclusione anno di prova docenti neoassunti 2024/25: la tempistica Di

Con nota del 22 maggio l’USR Sardegna trasmette la tempistica relativa alla conclusione dell’anno di prova e formazione dei docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2024/25. Ai sensi dell’art. 13 D.M. 226/2022, la valutazione prevede il colloquio innanzi al Comitato di valutazione e il test finale.

La valutazione relativa al superamento del periodo di formazione e prova, previsto per il personale docente neoassunto, rientra tra le competenze del Dirigente Scolastico. È quest’ultimo che provvede ad emettere il provvedimento conclusivo, dando conto delle verifiche svolte e formulando una decisione motivata.

Nella procedura è previsto anche il parere del Comitato di valutazione, che esprime una valutazione obbligatoria, seppur non vincolante. Il Dirigente Scolastico può decidere, motivatamente, di non conformarsi a tale parere.

Tempistica conclusione anno di prova

La tempistica varia in base alla casistica di docenti.

Docenti assunti a tempo indeterminato

Il colloquio e il test finale vengono svolti contestualmente “nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico” (art. 13, c. 1, D.M. 226/2022) e dunque entro il 31 agosto 2025.

Docenti neoassunti a tempo determinato tramite procedura ex art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021.

I nominativi dei docenti interessati, che avranno superato con esito positivo l’anno di formazione e prova (ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis), devono essere comunicati all’indirizzo PEC [email protected] entro il 20 luglio 2025.

Alla comunicazione deve essere allegata l’attestazione del conseguimento dei 5 CFU, qualora non sia stata già precedentemente trasmessa dai docenti stessi.

Docenti neoassunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 o ai sensi dell’art. 5-ter, D.L. 228/2021, in proroga dagli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Il colloquio e il test finale vengono svolti contestualmente ai sensi dell’art. 13 D.M. 226/2022 e in caso di esito positivo, i docenti vengono ammessi alla successiva prova disciplinare curata dall’USR.

In deroga ai termini previsti dall’art. 13 D.M. 226/2022, tutta la procedura deve essere conclusa entro il 31 luglio 2025. Sarà cura dei Dirigenti Scolastici completare le operazioni di propria competenza entro il 22 giugno 2025 in modo tale da poter inviare tramite l’indirizzo PEC [email protected] l’elenco dei docenti che abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova entro e non oltre il 28 giugno 2025.

La prova disciplinare finale sarà di competenza delle “commissioni di valutazione”.

Docenti neoassunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023

Il colloquio e il test finale vengono svolti contestualmente ai sensi dell’art. 13 D.M. 226/2022 e, in caso di esito positivo, i docenti vengono ammessi alla lezione simulata.

Tutta la procedura deve essere conclusa entro il 15 luglio 2025.