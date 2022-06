Compiti per le vacanze, i presidi contrari: “Riposo per gli studenti, niente quaderni. Molti docenti assegnano esercizi, ma è un’esagerazione” Di

Torna, come ormai consuetudine, la polemica sui compiti per le vacanze agli studenti. La questione è da sempre molto dibattuta. Secondo più indagini nazionali, gli studenti a cui vengono assegnati meno compiti a casa ottengono voti migliori rispetto ai loro coetanei più carichi.

In un’intervista all’Adnkronos interviene Maurizio Franzò, presidente ANP Sicilia e dirigente scolastico presso l’istituto scolastico superiore “Curcio” di Ispica, in provincia di Ragusa.

“Sono assolutamente contrario ai compiti per le vacanze. In estate i ragazzi devono riposarsi, dedicarsi allo svago e alla famiglia, invece di stare sui quaderni. E poi non è detto che l’anno prossimo gli insegnanti rimangano gli stessi…”.

E ancora: “Francamente non vedo la necessità di impegnarli con questo tipo di attività nei mesi estivi. Mi sembra inutile e rischia solo di essere un fattore di stress perché magari li rimandano alla fine delle vacanze. So che molti docenti li assegnano, ma a me sembra un’esagerazione”.

“In Sicilia inizieremo l’anno scolastico il 19 settembre, forse anticiperemo di una settimana perché è consentito – sottolinea -, c‘è tutto il tempo nelle prime settimane per dedicarsi al ripasso e far riprendere il ritmo ai ragazzi”.

Nei due mesi estivi i ragazzi hanno bisogno di dedicarsi ad altro: “Acquisire competenze oggi non significa solo far di conto, Il mondo è cambiato”. Più utile, invece, consigliare un elenco di libri da leggere, “ma mai come obbligo. Lasciamoli rasserenare”.

Ben diverso è consentire alle scuole di restare aperte anche a giugno, luglio e agosto: “Con i finanziamenti del Piano estate gli istituti possono tenere i cancelli aperti, impegnando in attività laboratoriali quei ragazzi che non possono andare in vacanza e rimangono in città. Lo scorso anno abbiamo fatto diverse attività con i nostri studenti”.

Anche il presidente di ANP Campania, Francesco De Rosa, sempre interpellato dall’Adnkronos, è chiaro sull’argomento: “I compiti per le vacanze? Una cosa inutile, secondo me sono da evitare. I ragazzi hanno studiato per 10 mesi, ora facciamoli riposare, è stato anche un anno particolare. Tutti hanno diritto alle ferie, anche gli studenti. Tra l’altro i compiti per le vacanze spesso neanche li fanno, si riducono a farli negli ultimi giorni utili a settembre prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Un discorso a parte riguarda l’assegnazione di libri da leggere durante le vacanze, una scelta fatta “specialmente dai docenti di materie letterarie dei licei, che ci tengono al fatto che i ragazzi leggono. Il tema c’è, è vero che i ragazzi leggono troppo poco, però magari si potrebbero dare letture più leggere, o evitare un’esagerazione nel numero di testi da leggere”.