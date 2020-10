Commissione valutazione concorso straordinario Piemonte: form online fino al 10 ottobre Di

Nota 11659 dell’Usr per il Piemonte. Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DD del 23 aprile 2020 n. 510 e al DD dell’8 luglio 2020 n. 783 – Apertura form on line candidature commissioni di valutazione.

L’Usr per il Piemonte ha attivato una procedura on line, ulteriore rispetto a quella già conclusa sulla piattaforma ministeriale POLIS, per l’acquisizione di candidature a far parte delle commissioni di valutazione del concorso straordinario di cui all’oggetto, per le classi di concorso le cui prove si svolgeranno nella regione Piemonte. Coloro che non abbiano già utilizzato la procedura nazionale, possono dichiarare la propria disponibilità a far parte delle suddette commissioni, in qualità di presidente, componente, membro aggregato (lingua inglese) e segretario.

I form on line sono disponibili, dal 5 ottobre al 10 ottobre, al link: https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2828

