“Comitato Scuola Non Si Svuota il Sud”: no alla regionalizzazione, smantellerà scuola pubblica

Comunicato “Comitato Scuola Non Si Svuota il Sud” – Ringraziamo l’Unione Sindacale di Base, nelle persone della professoressa Claudia Urzì e di Orazio Vasta, per l’invito all’ Assemblea del “Sud Conta” del 6 aprile 2019, presso il Katane Palace di Catania, in cui sono confluite diverse realtà del Meridione, per confrontarsi sul recente tema della Regionalizzazione, proposto dalla Regione Veneto.

Si riporta l’intervento dell’Insegnante Antonella Trovato, presidente del Comitato Scuola Non Si Svuota Il Sud, le cui considerazioni dovrebbero condurre a riflettere sul danno assoluto, perpetrato nei confronti della Scuola Meridionale; sembra, infatti, che relativamente al Meridione, si parli di un altro territorio, annesso all’Italia sottoforma di colonia: “Riteniamo che la visione sul tema regionalizzazione tocchi gli esiliati in modo diretto, essendo cresciuti professionalmente al Sud, prima di essere esodati in massa al nord.

Le regioni richiedenti la regionalizzazione, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in misura minore, vivono già una situazione di disomogeneità rispetto al resto dello Stato, e soprattutto rispetto alle Regioni Meridionali.

L’ ampliamento delle previsioni del titolo V della riforma costituzionale, servirà a rendere ufficiale la scuola di seria A e quella di serie B, la nostra; questo cozza inesorabilmente con la nostra Carta Costituzionale e con le Norme generali sull’istruzione.

“La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”; con la regionalizzazione si rischierà di decentrare e consegnare alla liberalizzazione e alla privatizzazione la scuola; alcuni docenti diventeranno impiegati regionali, di quelle Regioni che godono del sostentamento di aziende, privati, famiglie e di altri impiegati della PA di questo Stato, con un profilo nazionale e paradossalmente sottoposti alle impietose condizioni che sorreggono proprio la Scuola Meridionale.

Qualcuno sostiene che la regionalizzazione è al momento un contenitore vuoto: non è cosi, è pieno, invece, di quella previsione che regge la stessa regionalizzazione, il famoso gettito fiscale che stabilirà la destinazione dei fondi all’istruzione, che permetterà di defraudare il Sud, di organico, di risorse, di ricercatori,di studenti; è pieno della previsione del presidente della regione Veneto, Zaia, che definisce in nove decimi del gettito fiscale la quota che sarà disponibile per l’autonomia differenziata.

Il Ministro Bussetti ha evidenziato che ogni scuola deve imparare a camminare con le proprie gambe in autonomia, proponendo un’offerta formativa specifica per la sua collocazione territoriale. E’ questo il concetto di autonomia scolastica? Bene! Le scuole del sud attendono da quarant’anni il tempo pieno. La corsa sarà impari, la situazione di partenza non è comune, provocando un’ulteriore forzatura.

Nel frattempo al Sud si continuano a chiedere le classi di potenziamento, quelle che nella previsione del comma 3 legge 107, dovevano servire a riqualificare l’offerta formativa e quindi la lotta alla dispersione scolastica e che invece sono servite ad assicurare, dopo lo scippo dei docenti, anche i supplenti al Nord, però di ruolo.

Gli esiliati suggeriscono quindi di impegnare le risorse del governo per un sistema di valutazione efficace dell’istruzione, che sia in grado di perequare le risorse dello Stato, per risanare la voragine della riforma Gelmini e lo scempio delle migliaia di cattedre tagliate, per assicurare pari opportunità agli studenti , dal nord al sud , anzi dal sud al Nord, come dovrebbe fare il buon padre di famiglia.

Ventitremila docenti meridionali vagano al nord, stracciano al nord stipendi in tratte aeree, affitti, ricorsi, stipendi che avrebbero portato una boccata di ossigeno a questo Sud affamato. Andare fuori deve essere una scelta, non una imposizione; deve essere una scelta per il lavoratore, per il docente, per lo studente, che invece sarà costretto, se vuole avere un’ istruzione efficace ed efficiente, a spostarsi nelle regioni del nord, quelle con le “Scuole Belle”, come siamo soliti dire noi, le scuole di serie A.

La 107 ha scippato i professionisti al Meridione, quelli con le lauree, i master, l’esperienza; la regionalizzazione scipperà l’istruzione stessa con lo smantellamento progressivo della scuola pubblica, attraverso un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio. Gli esiliati dicono no e immaginiamo che il nostro no conti. Riqualificate le nostre scuole, investite in nelle Regioni Meridionali, create condizioni affinché si possa fare rientro. Noi abbiamo il dovere di supportare economicamente il nostro territorio, abbiamo il diritto di sostenere le nostre famiglie. Punto!