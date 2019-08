Comitato “ProPAS”: Granato e Azzolina contro il PAS, ma hanno approvato il concorso straordinario primaria

Inviato da Prof. Roberto Guastella – Il Comitato ProPAS nato in Sicilia nel mese di Agosto, si dichiara contrario ad un eventuale incarico quale Ministro della PP.II all’On. Azzolina o Granato del M5S.

Riconosce in tale personalità una incoerenza senza precedenti. Le parlamentari, nonostante anni di esperienza dei precari della scuola, si sono espresse nettamente contro il Pas con selezione in uscita ritenendolo privo di meritocrazia, ma solo qualche mese prima hanno approvato il Concorso “Farsa” senza selezione per i diplomati magistrale privi di Laurea.

In tema di “merito” non si capisce dove stìa la differenza, ecco perché il comitato li definisce incoerenti.

Qualora tale incarico dovesse spettare al M5S, il comitato propone quale Ministro l’On Flora Frate che in questi mesi ha mostrato competenza e vicinanza ai docenti accusati nonostante la formazione “sul campo” di incapacità e abbandonati ad un precariato perenne.

*Comitato “ProPAS”