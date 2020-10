Comitato Priorità alla Scuola: lunedì 19 ottobre presìdi e flashmob in 13 città di 10 regioni Di

Priorità alla scuola – Dopo l’immediata mobilitazione cominciata venerdì mattina in seguito all’ordinanza di chiusura delle scuole in Campania, il Comitato Priorità alla Scuola organizza per domani lunedì 19 ottobre presìdi e flashmob in 13 città di 10 regioni.

I presìdi si terranno davanti alle sedi delle Regioni o delle prefetture per ribadire la contrarietà alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il ricorso alla didattica a distanza che non può essere la soluzione per problemi – dai trasporti alla gestione sanitaria – per i quali occorre trovare alternative che non ne scarichino il peso su student* e famiglie. Il Comitato fa inoltre presente che in questo momento le scuole sono sicure, luoghi di monitoraggio e prevenzione per milioni di persone altrimenti fuori controllo.

Con queste mobilitazioni il Comitato vuole dare solidarietà agli studenti e alle famiglie campane e ribadire ancora una volta che il diritto all’istruzione in presenza deve essere garantito a tutt* e uniformemente su tutto il territorio nazionale perché un diritto o è di tutti o si trasforma in privilegio. Il Comitato chiede di potenziare il trasporto pubblico e i servizi diagnostici, in modo che gli studenti e i lavoratori della scuola possano accedere rapidamente ai tamponi.

Continua anche la campagna di comunicazione sui social media, lanciata con l’hashtag #lascuolanonsichiude. È stato chiesto alle persone di fotografarsi con il cartello “La scuola non si chiude, né in Campania né altrove”. Molte foto della nostra campagna social sono già diventate simbolo della mobilitazione e della desolazione provocata dalla decisione del governatore della Campania. La chiusura delle scuole, e il passaggio alla didattica a distanza, sarebbe accettabile solo in caso di un lockdown totale di tutto il Paese: in questo e solo in questo caso Priorità alla Scuola la accetterà. Questa volta, la scuola sia l’ultima a chiudere.

Lunedì 19 ottobre di nuovo in piazza:

1. Lazio: Roma, davanti al Miur, Largo Bernardino da Feltre, ore 10

2. Toscana: Firenze, davanti alla Regione ore 17

3. Lombardia. Milano davanti alla Regione ore 17

4. Emilia Romagna: Bologna, davanti alla Regione ore 17

5. Emilia Romagna: Reggio Emilia, davanti alla Prefettura ore 18

6. Veneto: Vicenza davanti alla Prefettura ore 17

7. Veneto: Padova, Piazza Antenore 3 ore 17

8. Abruzzo, Pescara Piazza Italia ore 19

9.Puglia, Bari, sotto il palazzo della giunta della Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro, ore 17

10. Piemonte, Torino, Piazza Castello, di fronte alla Regione, ore 19

11. Campania, Napoli davanti alla Regione, ore 12

12. Campania, Avellino, davanti al Plesso scolastico Borgo Ferrovia, ore 17.30

13. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Piazza Unità d’Italia davanti al palazzo della Regione e la Prefettura, ore 17