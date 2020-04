Comitato #nopas: ben vengano i bandi di concorso, no sanatoria. Lettera

Inviata da Andrea De Santis – Il comitato #nopas esprime soddisfazione per quanto riguarda il duro lavoro della ministra Azzolina, che sta gestendo con fermezza e decisione la scuola in un momento critico.

Ben vengano gli attesissimi bandi di concorso, che forniranno il numero dei posti banditi e ulteriori dettagli fondamentali per tutti coloro che si stanno preparando già da tempo alle prove concorsuali. In accordo con tanti altri docenti e genitori, siamo contenti che non sia prevalsa la linea della “sanatoria” proposta da alcuni esponenti politici in evidente campagna elettorale e da sparuti gruppi di docenti nei confronti dei quali condividiamo l’opinione della senatrice Granato, ingiustamente attaccata per aver difeso la scuola intesa come bene comune e non come ufficio di collocamento.

Restiamo vigili per quanto riguarda la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie, ma siamo fiduciosi che la Politica seria voterà compatta il provvedimento che prevede la riapertura già da quest’anno