Comitato Equoconcorso propone Azzolina sottosegretario all’Istruzione

Comunicato stampa – Il nuovo ministro Fioramonti ha introdotto concetti innovativi che darebbero una nuova vision della scuola italiana.

Le nuove misure in cantiere avvicinerebbero il nostro sistema di istruzione a quello finlandese facilitando l’approccio per gli s tu denti alle materie più ostiche. Ma il target di un sistema di istruzione più efficiente, di stampo europeo , di qualità , ha bisogno , per essere attuato, di un team competente che lavori in modo sinergico.

Il comitato Equoconcorso suggerisce al Sig. Ministro la nomina dell’On Lucia Azzolina alla carica di sottosegretario all ’ istruzione evidenziando le sue competenze in materia di istruzione , u n must – have per l ’ attuazione di un pro getto così ambizioso.

L ’ On Azzolina sposa da tempo la politica del l ’ attuale ministro , evidenziando l ’ esigenza di tutela re le esigenze di tutti i precari della scuola valorizzando la loro esperienza ma fornendo , al contempo, le opportune le garanzie di trasparenza e di merito ne i percorsi di selezione .

Il tutto senza chiudere la porta ai nuovi aspiranti docenti , perché il compito del decisore politico è il benessere della collettività.

Auspichiamo che il ministro ascolti la nostra voce perché la classe docente è unitaria e non può essere frequentemente vittima di “ guerre tra poveri ” soggiogata dal potere della vecchia politica.

Riteniamo si a doveroso dare attuazione alla Legge di Bilancio , in modo imporogabile , con un unico percorso di reclutamento docenti , che valorizzi l ’ esperienza di tutti i precari .

U n caloroso in bocca al lupo al l ’ On. Azzolina .

Andrea Maggioli, comitato #equoconcorso