Comitato #equoconcorso:  On. Azzolina alla guida del MIUR

Andrea Maggioli – Anche il comitato #equoconcorso si unisce alle tante attestazioni di stima nei confronti dell’On. Azzolina, giudicata da moltissimi docenti come candidata perfetta per la gestione del delicato mondo della scuola.

Chiediamo una pubblicazione quanto mai rapida dei bandi di concorso previsti dalla Legge di Bilancio dal D. Lgs 59/2017 in modo tale da poter gestire le procedure concorsuali in tempo per le immissioni in ruolo nell’a.s. 2020/21 e risolvere in parte il problema della mancanza di docenti nelle scuole.

Chiediamo una scuola che recluti gli insegnanti basandosi sul merito, non su mere sanatorie (fortunatamente scongiurate grazie all’intervento del M5s, in primis nelle persone dell’On. Azzolina e delle Sen. Granato).

Chiediamo anche equità per tutti i precari della scuola con valorizzazione dell’esperienza in maniera proporzionale rispetto agli anni di servizio prestati, ma sempre dopo il superamento di un concorso ordinario.

Sosteniamo l’On. Azzolina ministro dell’Istruzione.