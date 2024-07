“Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”, campagna Rai Radio1-GRR con gli studenti “fondamentali per porre le basi al cambiamento culturale” Di

Rai Radio1 e Giornale Radio Rai (GRR) promuovono la campagna “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”. La campagna durerà oltre un anno, in tutto il Paese, nelle università, nelle piazze, nelle associazioni, nelle scuole, nelle aule dei tribunali, nelle carceri, nei festival, “per dare voce a tutta la galassia che gira intorno al tema della violenza”.

Durante la campagna si fanno emergere i nodi, le contraddizioni, aspetti della violenza poco approfonditi, il capitolo figli, spesso spettatori e vittime della violenza, ma si parlerà anche delle buone pratiche, dell’importanza dell’indipendenza economica delle donne.

La campagna nazionale, itinerante, prima in assoluto per Rai Radio1 avrà come filo rosso il coinvolgimento degli studenti in tutto il Paese, “fondamentali per porre le basi al cambiamento culturale” si evidenzia nella locandina della campagna. Gli studenti parteciperanno al dibattito in particolare nelle università, nei festival, teatri, sia in presenza che da remoto.

Dopo il primo evento della campagna tenutosi a Roma alla Luiss Guido Carli, la prossima tappa è prevista il 10 maggio all’Università degli studi di Napoli Federico II.

L’USR Campania chiede alle scuole interessate di aderire entro il 24 aprile.

Locandina