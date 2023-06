Coloriamo il nostro futuro, in Sicilia alunni nell’aula bunker per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio Di

Ogni scuola coltiva i propri progetti, Coloriamo il nostro futuro ha invece pensato a un progetto per tutte le scuole italiane che hanno un consiglio comunale dei ragazzi e operano in un’area protetta.

Quasi a dire che conta l’Italia prima di campanilismi e regionalismi. Un’idea che fa proseliti da vent’anni e anche nel 2023 i risultati sono confacenti alle attese.

Le delegazioni di 10 regioni d’Italia appartenenti alla rete nazionale “Coloriamo il nostro futuro” composte da minisindaci,

minipresidenti del consiglio- miniassessori, docenti referenti, dirigenti scolastici, sindaci , presidenti dei Parchi d’Italia,

rappresentanti di associazioni ambientali, hanno partecipato al XX convegno che si è svolto sul Parco delle Madonie dal 20 al

25 maggio.

Molteplici e interessanti le attività programmate per gli ospiti dalla scuola capofila l’Ic Castellana S.- Polizzi G. – Alimena, in collaborazione con gli istituti scolastici delle Madonie, con i sindaci e con le amministrazioni comunali. Oltre ad apprezzare le bellezze naturali , culturali, artistiche del nostro territorio, i siculi sapori e odori, i 260 partecipanti hanno avuto l’occasione di vivere insieme la commemorazione della strage di Capaci che si è tenuta a Palermo nella mattinata del 23 maggio. Molto significativa e toccante per adulti e ragazzi l’esperienza nell’aula bunker.

Inoltre alla presenza di autorità e testimoni di quei giorni drammatici , nonché dei familiari delle vittime , come la signora Maria Falcone, Presidente dell’Associazione “Fondazione Falcone” , i partecipanti hanno potuto ascoltare i messaggi pieni di speranza del Presidente Mattarella e della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Medsola.

Una mattinata all’insegna del ricordo, ma soprattutto dell’impegno a combattere definitivamente le organizzazioni criminali e

tutti i fenomeni mafiosi , partendo dal ruolo fondamentale della scuola , luogo principe di promozione della cultura della legalità.

Nel pomeriggio le emozioni non si sono fermate. Ospiti del presidente dell’Assemblea regionale della Sicilia, on. Gaetano

Galvagno, le delegazioni sono state accolte presso la sede ARS con un ricco buffet e in sala d’Ercole, sedute sugli scranni del

Parlamento più vecchio d’Europa, hanno assistito alla Proclamazione ufficiale della neoeletta minipresidente della Ferderparchi d’Italia, Geraci Maria di Bompietro, guidata dalla ref.te, prof.ssa Antonella Cancellieri . In seguito la giornata si è conclusa con la visita al palazzo Comitini sede della città metropolitana di Palermo. Nei giorni seguenti gli ospiti riuniti in varie tavole rotonde hanno avuto modo di confrontarsi sul tema affrontato durante l’intero anno scolastico: “l’energia sostenibile: sprechi risparmi , stili di vita. Alla chiusura del convegno la proclamazione dei vincitori del Concorso: “Adotta un comportamento green…il futuro è adesso”: l’Ic di Pollina-Finale-San Mauro Castelverde e l’I.C. di Pescasseroli ( Abruzzo).Le fasce tricolori , i sorrisi, le voci, dei ragazzi, dei minisindaci hanno colorato gli angoli, le vie, le piazze di Castellana Sicula, di Cefalù, di Castelbuono, di San Mauro Castelverde,di Petralia Sottana, di Petralia Sottana, di Bompietro, di Blufi, di Gangi, di Polizzi Generosa e di Palermo.

Coloriamo è un progetto per il territorio e con il territorio, un progetto che da 23 anni promuove scambi culturali , la cura per

l’ambiente nel rispetto della legalità, attraverso la cittadinanza attiva. La dirigente della scuola capofila Maria Grazia Di Gangi,

unitamente alla Referente nazionale Maria Lea Li Puma e alla referente della regione Sicilia Giusy Abbate ringraziano

Castellana Sicula e tutti i paesi che hanno accolto gli ospiti per la continua dimostrazione che la comunità educante si

costruisce giorno dopo giorno con idee e impegni comuni. Presenti la preside onoraria Fondatrice del progetto Prof.ssa

Francesca Albanese e il referente storico Gabriele Geraci.

Coloriamo il nostro futuro è un mosaico di colori con cui perseguire due finalità precipue per i cittadini di domani: educazione

alla legalità e rispetto delle regole. Due competenze civiche imprescindibili.