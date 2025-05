“Coloriamo il nostro futuro”, 500 studenti da tutta Italia protagonisti del XXII Convegno in Puglia Di

Grande successo per il XXII Convegno Nazionale dei Mini Sindaci e Mini Presidenti dei parchi d’Italia, organizzato dal 20 al 24 maggio dall’Istituto Torelli-Fioritti di Apricena (in provincia di Foggia). L’iniziativa, promossa dal progetto scolastico itinerante “Coloriamo il nostro futuro”, ha coinvolto studenti provenienti da tutta Italia in un percorso formativo dedicato alla sostenibilità ambientale, al turismo scolastico e alla cittadinanza attiva.

Il dirigente scolastico Tommaso Albano e le docenti referenti Angela Tartaglia e Rosa Anna Stoico hanno coordinato l’evento che ha visto la partecipazione di numerosi comuni del Gargano, da Vieste a Monte Sant’Angelo passando per San Giovanni Rotondo.

I territori si sono mobilitati per valorizzare le bellezze paesaggistiche attraverso musica, tradizioni popolari e rievocazioni storiche, creando un’esperienza educativa che unisce storia, geografia, inclusione sociale, arte, natura e legalità.

“Water Angels”: focus sull’importanza dell’acqua con il patrocinio di Luca Argentero

Il tema del Coloriamo 2025 è stato “Water Angels“, un concorso nazionale che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dell’acqua come elemento imprescindibile per la sopravvivenza dell’uomo, degli animali e della natura. Prezioso il contributo dell’Acquedotto Pugliese nell’approfondimento della tematica idrica.

Padrino della manifestazione è stato l’attore Luca Argentero, che nella splendida location di Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, ha invitato i Mini Sindaci e tutti i ragazzi presenti “ad agire sempre per il benessere delle comunità cittadine e della Nazione”. Come ogni anno è stato eletto il Minipresidente della Federparchi d’Italia: Giorgio Chichi di Geraci Sicula, proveniente dalla Sicilia, esattamente dal Parco delle Madonie.

La scuola capofila Istituto comprensivo Castellana Sicula-Polizzi Generosa, diretta dalla dirigente scolastica, Maria Grazia Di Gangi ha coordinato tutte le scuole della rete Coloriamo con Giuseppina Abate come referente nazionale e Maria Lea Li Puma nel ruolo di coordinatrice tecnica nazionale.

Dal 2000 oltre 22mila persone coinvolte nel progetto educativo nazionale

“Coloriamo il nostro futuro” nasce nel 2000 in Sicilia grazie alla perseveranza della fondatrice Franca Albanese e oggi i suoi fili irradiano luce in tutta Italia. I numeri del progetto non sono mai banali: 14 Regioni, 60 istituti comprensivi e non meno di 35 aree tra parchi e riserve naturalistiche. Almeno 500 studenti ogni anno si impegnano a colorare il loro modo di fare scuola, costruendo ponti di alterità e abbattendo barriere di stereotipi e pregiudizi.

Il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali: se ne è parlato anche in Parlamento ed è stato indicato dal presidente Sergio Mattarella come Alfiere della Repubblica per i valori educativi che trasmette alle nuove generazioni. Dal 2000 ad oggi non meno di 22mila persone hanno ammirato l’elevato pregio educativo di un’iniziativa che considera i bambini come cittadini a tutti gli effetti, perché “il fatto che siano piccoli non autorizza nessuno a non chiamarli cittadini”.