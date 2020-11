Collaboratori scolastici ex Lsu passano a tempo pieno, soddisfazione del M5S Di

Il parlamentare del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha annunciato la conclusione del percorso che ha consentito ai collaboratori scolastici ex Lsu di vedere il proprio rapporto di lavoro da part time a full time con una assunzione alle dirette dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Un risultato raggiunto grazie all’impegno e alla pervicacia del lavoro del gruppo parlamentare del Movimento e dei ministri Luigi Di Maio e Lucia Azzolina.

“Finalmente dove la politica regionale siciliana – dice Saitta – aveva portato precariato e disillusione siamo intervenuti per dare prospettive e sicurezze a migliaia di lavoratori. I collaboratori scolastici ex Lsu chiedevano da tempo risposte a una politica che è stata colpevolmente sorda. Sin dal nostro insediamento siamo stati vicini a questi lavoratori e adesso vogliamo dire grazie ai ministri Luigi Di Maio e Lucia Azzolina per aver portato a compimento il percorso ambito dai lavoratori. Infatti, i collaboratori scolastici hanno cessato di vivere nell’ingiustizia e nella discriminazione con uno stipendio dimezzato e sono passati ad essere full time e alle dirette dipendenze del Miur. Un risultato importante frutto del lavoro costante di ascolto e proposta del Movimento Cinque Stelle e dell’azione caparbia dei ministri”

