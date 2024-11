Classifica degli esami universitari più difficili: un viaggio tra le “bestie nere” di ogni facoltà. I dati Di

Chi non ricorda il terrore di affrontare quel particolare esame universitario, la temutissima “bestia nera” che metteva i brividi a tutti? Ripetizioni.it ha provato a stilare una classifica delle discipline più ostiche, basandosi non solo sulla richiesta di aiuto da parte degli studenti, ma anche sulle conversazioni in rete. E così, da Economia a Scienze della Formazione, ecco un piccolo viaggio tra gli incubi degli studenti universitari.

Per chi studia Economia, la matematica applicata all’economia è spesso fonte di sudori freddi, tra analisi, equazioni differenziali e modelli economici da applicare. Ad Ingegneria, invece, è Analisi Matematica a farla da padrone, con i suoi concetti astratti e la sua importanza per le altre materie. A Medicina, l’incubo ha un nome preciso: Anatomia Umana, un oceano di nozioni da memorizzare, tra ossa, muscoli e organi. E se a Giurisprudenza è Diritto Privato a mettere in crisi gli studenti, con la sua vastità e l’applicazione pratica dei concetti, a Scienze Politiche è Diritto Pubblico a creare difficoltà, con il suo linguaggio tecnico e i suoi principi da applicare a situazioni concrete.

Chi studia Psicologia teme la Psicobiologia, un mix di neuroscienze, biologia e psicologia che richiede una solida preparazione in diverse discipline. Per gli studenti di Lettere, invece, è la Filologia Classica a rappresentare la sfida più grande, tra lingue antiche e strumenti filologici. Anche a Scienze torna l’incubo Analisi Matematica, mentre per gli studenti di Lingue è l’esame di Lingua e Letteratura a mettere alla prova le competenze linguistiche e culturali. Infine, a Scienze della Formazione, è Psicologia Generale a preoccupare i futuri insegnanti, con la sua ampia gamma di teorie e modelli da studiare e applicare. Insomma, ogni facoltà ha la sua “bestia nera”, ma la soddisfazione di superarla rimane uno dei ricordi più belli della vita universitaria.

Ecco le “bestie nere” di dieci facoltà: