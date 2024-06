Classi pollaio, la battaglia del docente per avere solo 12-16 alunni in aula: “Classi più snelle anziché meno classi” Di

Un insegnante di 50 anni con oltre 20 anni di esperienza ha lanciato una petizione su Change.org per ridurre il numero di alunni per classe nelle scuole primarie lombarde.

L’iniziativa “Classi più snelle anziché meno classi” nasce dalla convinzione che un buon insegnante non possa educare efficacemente con un numero troppo elevato di studenti.

Nella petizione, il maestro cita il filosofo Umberto Galimberti e l’insegnante Roberto Contu, sostenendo che le classi dovrebbero essere composte al massimo da 12-15 persone per garantire un’istruzione di qualità.

Nonostante la legge preveda una media di 15-26 alunni per classe, attualmente in Lombardia la media è di 20,87, spesso non rispettando nemmeno le norme per gli studenti con disabilità.

Il docente ha inviato un documento ai vertici dell’ufficio scolastico territoriale di Brescia, all’assessora regionale e al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, esponendo la critica situazione delle classi sovraffollate.

La proposta è di sfruttare il calo demografico per formare classi più piccole e numericamente sostenibili, senza richiedere ulteriori spese. I posti docenti necessari rientrerebbero nei contingenti annui stabiliti.

“Se fare politica vuol dire amministrare la polis per il bene di tutti, come insegnanti chiediamo di avere voce su questo importante spazio pubblico che è la Scuola”, afferma l’insegnante promotore dell’iniziativa, puntando al benessere e alla crescita degli studenti, con positive ricadute sociali.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in Regione sul sovraffollamento delle aule. Nel frattempo, la petizione ha già raggiunto oltre 1500 firme.