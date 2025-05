Classi pollaio, genitori fanno ricorso, ma lo perdono. I giudici: “Serve dimostrare il danno subito dagli studenti per ottenere tutela”. SENTENZA Di

Il Tar per il Lazio, con la sentenza n.7658/2025 depositata lo scorso 17 aprile, si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di genitori contro quanto accaduto un istituto superiore di Roma. Al centro della controversia, l’accorpamento delle due classi prime dell’indirizzo agrario nell’anno scolastico 2018/2019 in un’unica classe seconda composta da 28 alunni per l’anno successivo, tra cui quattro studenti con disabilità grave, uno con disabilità non grave e dodici con DSA certificati.