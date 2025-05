Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO] Di

Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, gli Uffici scolastici provinciali rendono note le classi di concorso in esubero. I dati sono utili per la programmazione delle future immissioni in ruolo.

Nel caso in cui una classe di concorso risulti in esubero a livello provinciale, non saranno autorizzate immissioni in ruolo per quella specifica tipologia. La presenza di personale in esubero preclude pertanto la possibilità di nuove assegnazioni a tempo indeterminato in quella classe.

Tuttavia l’esubero potrebbe ancora essere riassorbito, pertanto si tratta di una prima indicazione di criticità ma non di un dato definitivo.

Anche i docenti che appartengono a una classe di concorso in esubero ma non risultano perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione.

Classi di concorso in esubero

Basilicata

Potenza – Matera –

Calabria

Reggio Calabria – Cosenza –

Emilia Romagna

Bologna – Modena –

Piacenza – Ravenna –

Friuli Venezia Giulia

Gorizia

Pordenone

Lombardia

Cremona –

Molise

Campobasso – infanzia, primaria e personale educativo nessun esubero –

Puglia

Bari – Brindisi –

Taranto –

Sardegna

Nuoro: l’ufficio scolastico comunica che per secondaria primo grado non ci sono classi di concorso in esubero

Sicilia

Agrigento –

Enna– Caltanissetta – Messina –

Palermo – Siracusa –

Toscana

Livorno – Siena –

Pistoia –

Veneto

Venezia – Verona –

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni.

Leggi anche

Mobilità docenti 2025: ecco i posti che residuano dopo i trasferimenti