Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2021/22: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo

Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti 2021/22 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo. In tali classi di concorso – a livello provinciale – non ci saranno immissioni in ruolo. Chi appartiene a queste classi di concorso, anche se non è perdente posto, può richiedere l’utilizzazione.

Ecco l’elenco:

Abruzzo

Chieti e Pescara

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Lazio

Roma

Piemonte

Vercelli

Sardegna

Oristano

Sicilia

Caltanissetta

Enna

Trapani

Veneto

Rovigo

NB: l’elenco sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni