Classi di concorso in esubero 2024-25 dopo la mobilità, ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo. Elenco [IN AGGIORNAMENTO] Di

Dopo le operazioni di mobilità 2024-25 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero. I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico.

A livello provinciale, in queste classi di concorso non ci saranno immissioni in ruolo, a meno che l’esubero non venga riassorbito. Chi appartiene a queste classi di concorso, anche se non è perdente posto, può richiedere l’utilizzazione.

Elenco in aggiornamento

Abruzzo

Chieti e Pescara – Teramo –

Basilicata

Matera –

Calabria

Catanzaro – Crotone –

Emilia Romagna

Bologna – Piacenza –

Friuli Venezia Giulia

Trieste –

Udine –

Lombardia

Bergamo –

Molise

Campobasso + integrazione –

Piemonte

Alessandria –

Puglia

Taranto –Bari –

Sicilia

Enna – Caltanissetta –

Palermo – Trapani –

Messina – Siracusa – Ragusa –

Toscana

Arezzo –

Veneto

Venezia – Verona –

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni.

