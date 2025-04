Classi di concorso accorpate: come inserirle nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS. Pillole di QUESTION TIME Di

Nel question time del 15 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle abilitazioni nelle graduatorie. Un focus particolare è stato posto sul comportamento da adottare nel caso di classi di concorso accorpate.

Alla domanda se, in caso di classi accorpate, l’abilitazione debba essere inserita manualmente in entrambe o se il sistema provveda automaticamente, Chiara Cozzetto ha precisato:

«Devi inserirti manualmente in entrambe le classi di concorso, anche se hai un’unica abilitazione valida per entrambe. Il sistema le considera distinte.»

Quali sono le classi di concorso accorpate con dm n. 255/2023

A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)

nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17) A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)

nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22) A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25) A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)

nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30) A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)

nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49) A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)

nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72) A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

L’aspirante che ha conseguito l’abilitazione per una delle due classi di concorso, è abilitato grazie al decreto, anche nell’altra classe di concorso dell’accorpamento.

Attenzione: i percorsi abilitanti si sono svolti con le diciture “vecchie” ma l’inserimento nelle GPS va fatto con le nuove.

Se nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS vuole comparire in entrambe le graduatorie, per ciascuna deve ripetere manualmente la procedura AGGIUNGI GRADUATORIA.

Codici classi di concorso

Il codice da utilizzare è quello alfanumerico diffuso dal Ministero nella tabella di corrispondenza qui allegata e indicati nella colonna “Nuovi codici”. A titolo esemplificativo, per le classi di concorso A001 e A017, accorpate nella classe di concorso A-01, dovranno essere indicati, rispettivamente per il I e II grado, i codici AM01 e AS01.

