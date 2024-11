Classi concorso accorpate: punteggio servizio in GPS e passaggio ruolo. Le info utili Di

Accorpamento classi di concorso di cui al DM n. 255/2023: conseguenze passaggi di ruolo e punteggio in GPS.

Vorrei sapere se avendo acquisito lo scorso anno abilitazione CF 30 con università telematica per classe Ab24 sono in possesso anche dell’abilitazione Ab25 secondo la normativa vigente alla nuova classe di concorso A22 (ove confluiscono ab24-ab25). Volendo fare passaggio di ruolo posso richiedere il passaggio sia alla secondaria di primo che secondo grado? E come definisco la mia abilitazione Ab24 o A-22. A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)… Anche perché avrei voluto iscrivermi per acquisire abilitazione ab25…ma a questo punto sarebbe inutile, in quanto già acquisita corretto? Grazie

La risposta è affermativa: sì, la nostra lettrice, avendo conseguito l’abilitazione per la AB24 è abilitata anche per la AB25, come si legge nell’art. 4/4 del DM 621/2024, che ha autorizzato i nuovi percorsi abilitanti per l’a.a. 2023/24:

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

La disposizione sopra riportata è stata poi ulteriormente chiarita dal MIM con un’apposita FAQ:

6) La pubblicazione dei successivi decreti ministeriali del 20/11/2023 (GU n. 12 del 16/1/2024) e del 22/12/2023 (GU n. 34 del 10/2/2024), finalizzati alla revisione e all’aggiornamento di alcune classi di concorso attraverso la rettifica dei requisiti di ammissione e/o l’accorpamento di più classi, comporta l’inconveniente che coloro che svolgono il percorso si troveranno ad essere abilitati in classi di concorso attivate sulla base di una normativa in parte superata.

Il decreto di autorizzazione posti prevede che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Dunque, la nostra lettrice è abilitata per entrambi le classi di concorso aggregate e può chiedere il passaggio di ruolo ma per un solo grado di istruzione: primo o secondo grado. Al riguardo, ricordiamo che i requisiti richiesti per il passaggio in questione sono:

superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità;

possesso dell’abilitazione per il grado richiesto.

Quanto all’indicazione dell’abilitazione nella domanda online per il passaggio di ruolo, dobbiamo attendere e vedere se la piattaforma presenterà le nuove denominazioni o meno.

In definitiva, la nostra lettrice:

è abilitata anche per la AB25, in virtù del conseguimento dell’abilitazione per la AB24;

può chiedere il passaggio di ruolo, a condizione di aver superato l’anno di prova nell’attuale ruolo e di non essere sottoposta a nessuno dei vincoli previsti dal CCNI sulla mobilità;

può chiedere il passaggio per un solo grado di istruzione (primo o secondo);

nella domanda di passaggio di ruolo dichiarerà l’abilitazione, usando la nuova denominazione A-22 “Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado”, se già prevista in piattaforma (viceversa utilizzerà la vecchia denominazione, specificando nella dichiarazione che l’abilitazione è stata conseguita in virtù dell’aggregazione).

NB: le disposizioni sul passaggio di ruolo sono indicate nel CCNI 22/25, che dovrà essere riscritto per il triennio 2025/28. Pertanto, qualora vi fossero delle novità in materia, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli. Mobilità 2025-2028, mercoledì e giovedì riunioni al Ministero. I sindacati vogliono l’eliminazione del vincolo triennale

Con l’ accorpamento delle due classi di concorso 048 e 049 come verrà calcolato il punteggio nelle prossime GPS? Mi spiego meglio, se ho 70 punti in A048 e 60 punti in A049 quale sarà il mio punteggio nelle nuove GPS con l’ unione delle due classi di concorso?

Non è previsto nessun ricalcolo del punteggio, tuttavia dall’a.s. 2024/25 il punteggio maturato prestando servizio in una delle due classi di concorso, sarà valutato come specifico anche nell’altra classe di concorso. Esempio: supplenza al 30/06 a.s. 2024/25 sulla A-48; si matureranno 12 punti sia nella A-48 che nella A-49; il punteggio pregresso resterà uguale. Pertanto, la lettrice, sino al 2023/24 ha maturato i punteggi riportati, che resteranno gli stessi, tuttavia dal corrente a.s., maturando punteggio in una delle due classi di concorso, lo stesso (punteggio) sarà maturato anche per l’altra (classe di concorso). Quanto detto discende dalla disposizione di cui 15, comma 1-terzo periodo, dell’OM 88/24, ove leggiamo:

[…] A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.

Per completezza, ricordiamo di seguito le classi di concorso oggetto di accorpamento, ai sensi del DM n. 255/2023.

Classi concorso accorpate

A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)

A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)

A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)

A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)

A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)

A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Evidenziamo che, nonostante l’accorpamento, i ruoli restano distinti, ragion per cui:

nelle procedure concorsuali, relative alle classi di concorso sopra riportate, si formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza; si compilano graduatorie distinte per l’attribuzione delle supplenze.

