Classe in gita scolastica, alunna 18enne cade in acqua mentre fa rafting: dispersa nel fiume. Ricerche in corso

Una gita scolastica si è trasformata in un incubo per una scolaresca della provincia di Reggio Calabria. Durante una gita sul pittoresco fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo in Calabria, una ragazza è risulta dispersa dopo un incidente di rafting.

Le ricerche sono attualmente in corso per localizzare la giovane scomparsa. La gita, che vedeva coinvolti circa quaranta studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, ha preso una svolta inaspettata quando un gommone, su cui viaggiava parte del gruppo, ha improvvisamente ribaltato. Quattro studenti sono finiti in acqua, ma solo tre sono stati prontamente soccorsi e recuperati. La studentessa mancante, invece, è stata catapultata fuori intorno alle 15 e da allora non si hanno più sue notizie.

Si tratta, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, di una 18enne, di nome Denise, studentessa di un liceo linguistico in provincia di Reggio Calabria.

I vigili del fuoco e il personale del Nucleo speleo alpino fluviale sono in prima linea nelle operazioni di ricerca, concentrando i loro sforzi nel tratto sottostante il noto viadotto Italia dell’autostrada del Mediterraneo. I carabinieri e l’elisoccorso del 118 sono anche sul posto, pronti a intervenire in caso di necessità.

Nel frattempo, il resto della scolaresca è stato messo in sicurezza in una zona impervia accanto al fiume. Dato l’inaccessibilità dell’area, i piani sono in corso per evacuarli attraverso un sentiero. Nonostante la situazione complicata, è stato dato assicurazione che tutti gli studenti restanti sono al sicuro e ben curati.

La scolaresca era impegnata nella discesa di rafting nonostante il fiume Lao fosse evidentemente ingrossato dalle piogge dei giorni scorsi.

Le ricerche della diciottenne risultano ancora in corso, ma senza risultati.

IN AGGIORNAMENTO