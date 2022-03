Cinema mondo antico Di

Il cinema costituisce, con la forza delle immagini, una delle espressioni artistiche di maggior impatto del nostro tempo. Nello stesso tempo, il mondo antico ha fornito all’arte cinematografica ricco materiale di rielaborazione artistica. Per indagare il rapporto fra cinema e mondo antico si propongono queste ‘Conversazioni su Cinema e

Mondo Antico’, ideate e organizzate da Gianfranco Mosconi, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Storia Antica, nell’ambito delle iniziative della Associazione Italiana di Cultura Classica.

Si tratta di un’occasione per scoprire il mondo antico da una visuale inedita, per offrire a studio i e cultori un momento di riflessione sulle riletture dell’antico in età contemporanea, per avvicinare i giovani al mondo antico attraverso uno strumento loro congeniale, infine per fornire ai docenti spunti sull’utilizzo didattico della produzione cinematografica sul mondo antico.

Questa seconda edizione, valida come ‘corso di aggiornamento’ ed anche come PCTO per gli studenti, consiste di 2 incontri, per un totale di 4 h di frequenza e un totale di 10h riconosciute (comprensive della visione autonoma delle due pellicole cinematografiche oggetto di ‘conversazione’); ogni incontro affidato ad uno o più antichisti,

specialista nello specifico tema toccato, che farà dialogare antico e contemporaneo.

Qui di seguito titolo e dati. Le videoconferenze si svolgeranno su piattaforma GoogleMeet (vd. locandina)

Iniziativa valida per aggiornamento docenti (10 h totali; è richiesto di partecipare ad entrambi gli incontri, per un totale di 4 h).

L’attestato sarà scaricabile dal portale SOFIA a partire dal 31 marzo.

La partecipazione degli studenti di triennio può essere fatta valere come PCTO, su richiesta dell’Istituto scolastico, per un totale di 4 h oppure di 10 h nel caso l’Istituto scolastico abbia provveduto alla visione dei due film da parte degli studenti in PCTO. In tal caso il docente referente deve chiedere il modello di attestato a [email protected], e reinviarlo compilato ad [email protected], indicando in oggetto ‘attestato pcto cinema e mondo antico’.

Conversazioni su Cinema e Mondo Antico – II edizione.

Programma

1) mercoledì 23 marzo, h. 10.40-12.40

Manuela Mari (docente di Storia Greca presso l’Università di Bari)

Alessandro Magno al cinema: l’Alexander di Oliver Stone, fra realtà

storica e rielaborazione filmica (con proiezione di spezzoni del film e

commento)

2) giovedì 24 marzo, h. 17.-30-19.30.

Silvia Ronchey (docente di Civiltà bizantina presso Università di Roma Tre)

Ipazia al cinema: Agorà, di Alejandro Amenábar, fra realtà storica e

rielaborazione filmica (con proiezione di spezzoni del film e commento)

In concomitanza con l’imminente uscita della nuova edizione aggiornata e

ampliata di S. Rochey, Ipazia. La vera storia (BUR, 15 aprile 2022).

Conduce le due conversazioni Gianfranco Mosconi (Vicepresidente AICC

Delegazione di Roma).

Conversazioni su Cinema_Mondo_Antico_2022