Cinema e scuola, progetto Salento Cinelab: 45 giovani per acquisire le tecniche per girare un film Di

Ecco un’iniziativa da segnalare agli studenti col pallino del cinema.

Il progetto Salento CineLab è un laboratorio artistico sull’arte cinematografica per il contrasto all’anti-legalità, realizzato dalla Fondazione di Comunità del Salento insieme ad una rete di partner del territorio pugliese, che selezionerà 45 giovani minorenni e neo-maggiorenni per un percorso laboratoriale che li porterà ad acquisire le principali tecniche per la realizzazione di un film.

L’iniziativa, che è sostenuta nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, sarà dislocata su più aree (Lecce, Tricase e Nardò) e coinvolgerà registi, giornalisti, sceneggiatori di livello nazionale in qualità di mentori e docenti.

Nel corso della conferenza stampa dello scorso 21 dicembre, il segretario della Fondazione Gabriele Ruggiero, la responsabile dell’Avviso Annatonia Margiotta, la dirigente dell’Istituto partner Don Tonino Bello di Tricase Anna Lena Manca, insieme ad alcuni docenti del percorso, Antonella Andriuolo, Giornalista e Autrice Televisiva, e Lorenzo Cinque, Regista e Documentarista, (fondatori del service giornalistico multimediale RECpress) e Vincenzo D’Arpe, Regista e Sceneggiatore, si sono alternati nell’illustrazione del progetto discutendo su “Come il cinema può incidere sullo sviluppo di un territorio e nell’educazione alla legalità”.

Attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, i ragazzi selezionati affronteranno aspetti attinenti alla comunicazione visiva, allo studio di un concept, alle tecniche di sceneggiatura e di scrittura creativa, alle regole fotografiche applicate al video, alle tecniche di ripresa, di montaggio e postproduzione; al temine del percorso, ad alcuni di loro sarà data la possibilità di realizzare un proprio lavoro, in affiancamento diretto con professionisti, sulla Comunità Pugliese e Salentina.

L’Avviso di selezione è pubblicato sul sito della Fondazione di Comunità del Salento Onlus: