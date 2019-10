Chiusura Ciclo SNV: gli adempimenti previsti e le azioni da compiere entro dicembre 2019

Giornata di formazione pratica a Milano, per fare il punto sugli adempimenti previsti dal SNV a chiusura del primo ciclo e prepararsi in modo adeguato alla rendicontazione sociale prevista entro dicembre 2019.

Entro il 31 dicembre 2019 dovrà essere pubblicata la Rendicontazione Sociale e quindi terminerà il primo ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

La fase conclusiva di questo lungo percorso prevede che le scuole siano chiamate a rendere conto di quanto realizzato, evidenziando i risultati raggiunti grazie all’autonomia e a orientare le scelte future, per fissare le priorità strategiche per il prossimo triennio.

Quali sono le scadenze fissate entro Ottobre 2019?

RAV, PdM e PTOF: come coniugare tempistiche ed adeguamenti?

Come e quando definire il Piano di Miglioramento per la triennalità 2019/2022?

Rendicontazione sociale: quali strumenti per la predisposizione entro dicembre 2019?

Rendicontazione Sociale e Bilancio Sociale: quali differenze?

Gli stakeholder della scuola: come dialogare con studenti, famiglie e comunità locali?

Per rispondere alle tante richieste di chiarimenti e all’esigenza di ricevere indicazioni concrete sulla redazione e l’attuazione dei principali documenti di programmazione strategica, abbiamo organizzato una giornata di formazione in aula.

Seminario pratico in aula

CHIUSURA DEL CICLO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV): RAV, PTOF, PdM, RENDICONTAZIONE SOCIALE

Gli adempimenti previsti e le azioni da compiere entro dicembre 2019

Dove: MILANO (Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7)

Quando: lunedì 28 ottobre 2019

A cura della dott.ssa Dorotea Scoppa, Membro esterno del Comitato di Valutazione nominato dall’ USR Lombardia, Esperta Valutatrice Esterna delle Scuole (INVALSI)

Perché è importante partecipare?

Per capire quali sono le azioni previste a conclusione del ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione .

. Per eliminare i dubbi interpretativi e ricevere le indicazioni concrete su come rendicontare i risultati e i traguardi ottenuti.

e ricevere le indicazioni concrete su Per prepararsi alle prossime scadenze previste dal SNV.

previste dal SNV. Per capire cosa fare nei momenti di aggiornamento dei principali documenti progettuali (PTOF, PdM, RAV).

(PTOF, PdM, RAV). Per formulare quesiti tecnici e richiedere pareri direttamente alla nostra esperta.

e richiedere pareri direttamente alla nostra esperta. Per ricevere (compresi nel prezzo d’iscrizione) i materiali relativi al Seminario (slides). I materiali saranno disponibili e scaricabili da un apposito portale online ad accesso riservato.

Attenzione: il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate in funzione dell’ordine di arrivo, al fine di garantire un taglio pratico alla trattazione e un confronto diretto con la relatrice.

Chi non può mancare?

Dirigenti Scolastici

Docenti

Membri del Nucleo di Valutazione

