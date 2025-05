Chat dell’orrore su Whatsapp, bimbi e adolescenti coinvolti con video violenti e a luci rosse. L’allarme della scuola: “Mai successo prima, i genitori ci aiutino”

Un gruppo WhatsApp a luci rosse con contenuti pornografici, video e immagini violente ha coinvolto ragazzini non ancora adolescenti delle scuole primarie e medie di un paese dell’Abruzzo.

La chat, come segnala Il Centro, è rimbalzata da un telefonino all’altro adescando a loro insaputa studenti minorenni in un tam tam di messaggi che, fortunatamente, è stato intercettato dall’occhio attento di alcuni genitori che si sono rivolti immediatamente al dirigente scolastico.

L’allarme si è esteso rapidamente a tutti i docenti dell’istituto e, con una circolare urgente, sono state informate tutte le classi della scuola. Il dirigente scolastico ha annunciato che procederà alla denuncia alla polizia postale, definendo l’accaduto come “la prima volta che si verifica un fatto simile” nell’istituto.

A dare l’allarme sono stati alcuni genitori che hanno raccolto la segnalazione degli studenti: aprendo il telefonino si sono trovati all’interno della “chat dell’orrore“. Tra i messaggi, secondo le testimonianze degli studenti, c’erano contenuti spinti, violenti e pedopornografici. Il gruppo invita tutti coloro che ci sono finiti dentro ad aggiungere altri partecipanti alla chat, con l’admin (proprietario sconosciuto) che nella descrizione scrive chiaramente: “Regola: aggiungere più persone possibili”.

Il gruppo, creato lo scorso 10 maggio, conta attualmente oltre 150 membri, ma già centinaia di bambini ci sono finiti dentro. Molti, accorgendosi del pericolo, hanno segnalato il gruppo ai loro genitori e si sono disiscritti.

“Gli studenti hanno riferito che, dopo l’iscrizione nella chat avvenuta a loro insaputa, hanno iniziato a ricevere immagini pornografiche e messaggi violenti“, si legge nel provvedimento. Dai primi accertamenti risulta che sono stati inseriti nella chat anche alcuni alunni di scuola primaria.

La scuola ha invitato i genitori a “controllare attentamente i dispositivi dei propri figli, per verificare se siano stati inseriti da estranei nella chat e, in caso affermativo, a denunciare il fatto alle autorità competenti, conservando i dati presenti nei dispositivi”.

Sicurezza digitale e reti di protezione

Il caso verificatosi rappresenta un esempio paradigmatico di tutto ciò che è legato alla sicurezza digitale e alla tutela dei minori. L’episodio evidenzia, ancora una volta, come i tradizionali meccanismi di protezione dell’infanzia debbano essere ripensati di fronte a tecnologie che permettono l’accesso immediato e incontrollato a contenuti inappropriati.

Le strategie di prevenzione attualmente disponibili si rivelano spesso inadeguate di fronte alla velocità di diffusione dei contenuti illeciti. Nel caso specifico, il gruppo è riuscito a coinvolgere oltre 150 membri in pochi giorni, dimostrando come i meccanismi virali delle piattaforme social possano essere sfruttati per scopi criminali. Gli strumenti tecnologici di protezione, dai filtri parentali ai sistemi di rilevamento automatico di contenuti inappropriati, mostrano i loro limiti quando si confrontano con la creatività degli adescatori e la natura peer-to-peer della diffusione.

La questione degli strumenti di parental control emerge con particolare urgenza: molti genitori si trovano impreparati di fronte alla complessità tecnologica e alla rapidità con cui i loro figli possono essere esposti a contenuti dannosi. Il fatto che i bambini siano stati inseriti “a loro insaputa” nella chat evidenzia come la protezione non possa limitarsi al controllo dell’accesso ai dispositivi, ma debba estendersi alla comprensione dei meccanismi di funzionamento delle piattaforme social.

Protocolli scolastici e gestione delle emergenze digitali

L’intervento della scuola dimostra l’importanza di avere protocolli di emergenza chiari e tempestivi per la gestione di episodi di cybercriminalità. La risposta del dirigente, che ha immediatamente diffuso una circolare urgente e programmato la denuncia alla polizia postale, rappresenta un modello di buone pratiche che dovrebbe essere standardizzato in tutti gli istituti scolastici. Tuttavia, emerge anche la necessità di formare adeguatamente il personale scolastico per riconoscere i segnali di allarme e gestire le emergenze digitali con la stessa prontezza riservata alle emergenze fisiche.

Verso una rete integrata di protezione

La collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni emerge, infatti, come elemento fondamentale per la costruzione di un sistema di protezione efficace. Quanto accaduto dimostra come la segnalazione tempestiva da parte dei genitori, l’intervento immediato della scuola e il coinvolgimento delle autorità competenti possano creare una rete di protezione capace di limitare i danni e prevenire ulteriori episodi.

La prevenzione, dunque, deve diventare sistemica, integrando l’educazione digitale nei curricoli scolastici, fornendo strumenti formativi alle famiglie e creando sistemi di monitoraggio che permettano di identificare precocemente situazioni di rischio.