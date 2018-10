Certificazione linguistica di latino: selezione comitato regionale USR Marche

L’ USR Marche ha pubblicato una procedura di selezione finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti con contratto a tempo indeterminato, abilitati nelle classi di concorso A11 (Discipline letterarie e latino nella secondaria di II grado) e/o A13 (Discipline letterarie, latino e greco nella secondaria di II grado), in servizio presso gli Istituti scolastici della secondaria di II grado della regione, in funzione di componenti del Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino.