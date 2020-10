Certificato medico rientro a scuola, Veneto: non necessario per casi non legati a Covid Di

Indicazioni dell’Usr per il Veneto e dalla Regione per il rientro a scuola in sicurezza dopo assenza. Quando deve essere presentato il certificato medico.

Alunno/operatore positivo al Covid: per rientro a scuola serve l’attestato rilasciato dal SISP di avvenuta negativizzazione.

Alunno/operatore sospetto ma risultato negativo a test diagnostico: per accedere a scuola serve l’attestazione del medico o il referto di esito negativo del test diagnostico Sars-Cov2

Alunno/operatore assente per sintomatologia non legata al Covid: non è necessario il certificato medico, per l’alunno basterà semplice giustificazione

Circolare Usr e Regione Veneto

Informativa-genitori-scuole