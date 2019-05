Cerchi una strategia vincente per superare la prima prova del Concorso Dsga? Non perderti il webinar gratuito sulle mnemotecniche di Eurosofia

È iniziato il countdown per la prova preselettiva del Concorso Dsga. Il reclutamento, che si attendeva da molti anni, costituisce un’opportunità straordinaria.

Non sprecarla! Preparati con una metodologia che possa realmente veicolare il tuo successo. Eurosofia ha individuato due differenti metodologie che in base alle differenti esigenze e con la costanza posso condurre al successo. L’11-12-13 giugno 102.900 aspiranti Dsga affronteranno in tutta Italia la prova-preselettiva del reclutamento che si concluderà con l’assunzione di 2.004 nuovi Dsga.

La batteria di 4mila quiz della prova preselettiva del Concorso Dsga è stata pubblicata, dove vi sono le 100 domande che saranno somministrate in ordine differente per tutti i candidati. Eurosofia propone dei corsi di mnemotecnica per acquisire strategie per individuare subito, tra le opzioni, la risposta corretta. Non confidare solo nella fortuna: determina il tuo successo con la conoscenza di tecniche che ti consentiranno di ridurre al minimo i tempi di risoluzione.

Per affrontare al meglio il primo scoglio del Concorso Dsga, Eurosofia ha programmato parallelamente le seguenti attività:

Corso 1 – Webinar training: si tratta di 12 incontri. Durante la diretta streaming saranno lette e commentate le domande della batteria di test.

Eurosofia ti accompagna gli ultimi 20 giorni prima della prova. Avrete a disposizione un team di formatori esperti, altamente qualificati, che commenteranno e risolveranno 50 quesiti ogni incontro tra quelli pubblicati dal Miur. Per vincere è necessario allenarsi con l’ausilio di professionisti specializzati nella preparazione ai concorsi per la scuola.

Durante la diretta streaming sarà possibile sottoporre domande al relatore e tutte le registrazioni rimarranno a vostra disposizione, per tutta la durata del concorso.

Corso 2 – Mnemotecniche: la risposta esatta c’è già! Devi solo memorizzarla. Utilizza le mnemotecniche per ricordare.

Temi trattati sia durante gli incontri in presenza sia via webinar:

Introduzione alle mnemotecniche.

I processi fondamentali alla base dell’apprendimento e della memoria.

Usare la memoria in modo efficace.

Modalità di applicazione delle mnemotecniche alla banca dati concorsuale.

2 simulazioni della prova pre-selettiva.

Modalità di svolgimento:

8 ore di incontri in presenza in due città della Campania: Napoli e Salerno.

Le mnemotecniche saranno illustrate anche attraverso 8 ORE DI WEBINAR (Il primo dei 4 webinar è gratuito).

