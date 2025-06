Cerchi un partner per progetti PNRR Scuola? La Lumaca progetta e realizza laboratori educativi e formativi su STEM, outdoor education e molto altro

Il PNRR rappresenta una straordinaria occasione per arricchire l’offerta formativa con contenuti moderni, inclusivi e stimolanti. Con oltre 45 anni di esperienza nel settore educativo, La Lumaca è il partner ideale per affiancare gli istituti scolastici nella progettazione e realizzazione efficace dei progetti PNRR. Vediamo come.

La Lumaca può realizzare la progettazione tecnica e didattica per i bandi PNRR e realizzare laboratori educativi e formativi su tematiche prioritarie per la scuola di oggi

Possiamo realizzare laboratori tematici e formativi su:

📘 Educazione inclusiva e orientamento:

Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione delle disuguaglianze educative

e riduzione delle disuguaglianze educative Orientamento scolastico per studenti e famiglie, per scelte consapevoli e personalizzate

per studenti e famiglie, per scelte consapevoli e personalizzate Educazione interculturale, alfabetizzazione e percorsi per l’inclusione di alunni stranieri

🎨 Espressività e benessere:

Teatro : laboratori di espressione vocale, corporea e relazionale

: laboratori di espressione vocale, corporea e relazionale Parkour educativo : superamento di ostacoli per costruire fiducia e resilienza

: superamento di ostacoli per costruire fiducia e resilienza Arti intuitive e Street Art : linguaggi creativi per valorizzare talento e identità

: linguaggi creativi per valorizzare talento e identità Outdoor Education: apprendimento attivo e benessere in ambienti naturali

🔬 STEM e materie scientifiche:

Laboratori STEM per sviluppare competenze in Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica

per sviluppare competenze in Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica Robotica educativa e coding

Sperimentazione scientifica con kit didattici interattivi

con kit didattici interattivi Educazione ambientale e sostenibilità

Laboratori digitali con realtà aumentata e virtual tour

📚 Supporto curriculare:

Potenziamento didattico in Italiano, Matematica, Inglese, Scienze, con approcci interdisciplinari e inclusivi.

Nell’anno scolastico 2024/25 La Lumaca ha realizzato progetti PNRR nelle scuole di Mirandola, Cavezzo e San Felice sul Panaro, in provincia di Modena.

Per maggiori informazioni:

Massimo Brandoli – tel. 3351282558

[email protected]