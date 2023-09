C&C Apple Premium Partner a Catania per Didacta Sicilia. Piano Scuola 4.0: in fiera tutte le novità della Next Generation Classroom e dei Next Generation Labs

Ci sarà anche C&C Apple Premium Partner alla seconda edizione di Didacta Sicilia, in programma a Catania i prossimi 12, 13 e 14 ottobre. Il team Education, insieme ai suoi teacher e formatori, occuperà lo stand 16C nel padiglione C2 della Fiera Exibithion Meeting Hub di Misterbianco.

Tante le soluzioni e novità che C&C, azienda leader in Italia nella fornitura di dispositivi e servizi a supporto della didattica per scuole di ogni ordine e grado, porterà in fiera attraverso i suoi 40 workshop organizzati in collaborazione con i suoi numerosi partner, per un totale di oltre 60 ore di formazione.

Ben due le sale dedicate ai workshop, un’aula con tavoli interattivi, per scoprire insieme ai principali partner di C&C le novità della Next Generation Classroom e dei Next Generation Labs, e uno spazio di confronto e formazione sul PNRR con esperti del settore per chiarire le norme, approfondire i regolamenti e promuovere lo scambio di buone pratiche.

In questa edizione siciliana, uno dei focus sarà l’Intelligenza Artificiale e i modi in cui le nuove tecnologie possono coadiuvare i tentativi di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

“Come C&C siamo particolarmente affezionati all’obiettivo 4, sull’educazione di qualità, equa ed inclusiva – commenta Andrea Maricelli, Education Training Manager di C&C – La tecnologia per noi è fondamentale in questo senso, per l’enorme valore professionalizzante delle attività che, senza distinzione di genere, possiamo svolgere grazie ad essa, oltre che per la grande efficacia inclusiva che questi stessi strumenti dimostrano. La grande mole di informazioni che può essere condivisa tramite le nuove tecnologie, le innumerevoli relazioni che si possono instaurare tra persone che vivono in zone distanti del nostro pianeta e la conseguente acquisizione di consapevolezza sulle condizioni degli altri esseri umani non possono che spingerci verso un mondo più equo, sostenibile e rispettoso della natura e dei suoi abitanti. L’unico ostacolo a tutto questo riguarda la disponibilità: sostenere politiche di scambio internazionale e garantire a tutte le nazioni il medesimo accesso a tutte le risorse, comprese quelle tecnologiche, è la chiave per un miglioramento globale oggi a dir poco indispensabile”.

Non solo Intelligenza Artificiale ma spazio anche a tutte le soluzioni e app per gestire la tecnologia in aula, coding, ecosostenibilità, creatività, realtà virtuale e robotica, temi che saranno portati in fiera dai partner di C&C.

“Da sempre C&C affianca le scuole con l’idea di sostenerle per costruire progetti veramente innovativi, che per noi sono fatti certamente di prodotti, ma senz’altro anche di persone – aggiunge Maricelli – Quest’anno offriremo una panoramica quanto mai completa sulla nostra offerta di prodotti e servizi, con importanti novità rispetto all’anno scorso, come per esempio la realtà “mista”, e racconteremo la nostra partnership di successo con Adobe, che a Didacta mostrerà alcune delle più recenti novità dedicate a docenti e studenti. La scuola che abbiamo in mente è una scuola in cui ciò che offriamo viene capitalizzato al massimo, anche grazie a tutti i nostri Sales dedicati al Sud Italia e ai docenti formatori che collaborano con noi e che saranno presenti in gran numero, disponibili a confrontarsi con chi passerà dal nostro stand per immaginare insieme un percorso di didattica digitale veramente sostenibile, come nella nostra migliore tradizione”.

Per iscriverti ai workshop in fiera: bit.ly/cec-didacta