Caso (M5S) attacca Valditara: “Da lui solo parole vuote e tentativi di giustificare l’ingiustificabile” Di

“La Polizia che entra in una scuola in Sicilia solo perché gli studenti, d’accordo con la preside, stavano parlando di cannabis, così come il Ministro Valditara che attacca la preside di Firenze, sono chiare dimostrazioni di come in Italia il clima rischi pericolosamente di cambiare”.

Così il deputato M5S Antonio Caso intervenendo durante il Question Time alla Camera in risposta al ministro Valditara su quanto accaduto nell’istituto Majorana di piazza Armerina (Enna) dove la polizia è intervenuta durante una assemblea regolarmente autorizzata dalla preside dell’istituto.

“Quello che avrebbe dovuto dire oggi il Ministro Valditara è che questo Governo condanna qualsiasi azione che possa mettere in pericolo la libertà di riunione, la libertà di pensiero e la libertà di parola. E che la scuola è il luogo nel quale si impara ad essere cittadini liberi. Ed invece da lui solo parole vuote e tentativi di giustificare l’ingiustificabile. Ministro qui nessuno vi chiamerà fascisti. Siamo consapevoli, ed è comunque grave, che assomigliate piuttosto ad un gruppo di bulletti che prova a giocare con le nostre libertà. E glielo dico con il sorriso sulle labbra, noi non ve lo permetteremo”.

Leggi anche

Valditara: “Per i fatti di Firenze ho già detto che c’è una condanna chiara di qualsiasi violenza”