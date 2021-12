Casa (M5S) replica a FIRST: nessuna richiesta da FdI sull’internalizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione Di

Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, ci invia una nota di chiarimento in merito alla richiesta da parte della FIRST di sbloccare l’iter per internalizzare gli assistenti all’autonomia e comunicazione.

La replica:

“Gentile redazione di OrizzonteScuola.it, in merito al comunicato pubblicato sulla vostra testata da parte della Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela (FIRST) – testo che indirizzava a me la richiesta di sbloccare l’iter parlamentare della proposta legge A.C. 2887/2021 sull’internalizzazione e stabilizzazione nell’organico del Ministero dell’Istruzione, degli assistenti all’autonomia e comunicazione ex art. 13, comma 3, legge 104/1992 -mi corre l’obbligo di precisare che nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza che mi onoro di presiedere, sede preposta alla programmazione dei lavori e alla deliberazione del calendario trimestrale delle proposte di legge, nessun esponente del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia ha mai richiesto l’inserimento del testo in oggetto nel calendario dei lavori di commissione. Ha invece richiesto ed ottenuto l’inserimento di altre proposte di legge.

Tanto dovevo per correttezza e completezza di informazione“.