Carta docente 500 euro ai precari, come ottenerla dopo sentenza. Indicazioni USR Sicilia

L’ufficio scolastico regionale della Sicilia ha pubblicato un documento che fornisce indicazioni operative per l’esecuzione delle pronunce di condanna relative al riconoscimento del diritto al bonus anche in favore dei docenti a tempo determinato.

Il documento evidenzia due distinte ipotesi:

Nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale oggetto di esecuzione condanni l’Amministrazione all’adempimento in forma specifica, consistente nell’accredito diretto della somma riconosciuta in sentenza sulla Carta elettronica del docente interessato, la relativa istanza dovrà essere inoltrata direttamente alla Direzione Generale competente del superiore Ministero dell’Istruzione e del Merito. Laddove, invece, il provvedimento giurisdizionale oggetto di esecuzione condanni l’Amministrazione al risarcimento per equivalente (ad esempio, ove il docente interessato sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, etc.), la relativa sentenza dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale affinché ne curi, per il tramite degli Ambiti territorialmente competenti, la relativa esecuzione.

I docenti interessati da provvedimenti giurisdizionali rientranti nella casistica prevista al primo punto sono invitati ad attenersi alle superiori indicazioni fornite dal Ministero. Eventuali richieste di erogazione della suddetta tipologia rivolte a questa Direzione Generale saranno considerate inammissibili e irricevibili per difetto di competenza.

NOTA USR SICILIA

A cosa serve la carta del docente

È un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 121 volta a consentire ai docenti di usufruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art.1, comma 121 della Legge 107/2015 (Buona Scuola).

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

hardware e software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ;

; iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale , specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a inerenti al profilo professionale; titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 ( Buona Scuola ).

