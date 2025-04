Carta del docente ai precari dopo sentenza favorevole: chiarimenti sull’indirizzo e-mail a cui inviare richiesta. NOTA MIM Di

Con nota del 4 ottobre il Ministero, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VII Contenzioso, fornisce nuove indicazioni in merito alla richiesta della carta del docente per i precari che hanno avuto sentenza favorevole dal giudice.

Nella nota si ricorda la riorganizzazione del Ministero. A seguito di questa modifica le competenze in materia di formazione del personale scolastico e, conseguentemente, in tema di erogazione dell’emarginato beneficio sono state attribuite alla diversa Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

La nota invita gli Uffici scolastici regionali a voler indirizzare “le richieste di esecuzione e le comunicazioni inerenti al nominato contenzioso all’ex Ufficio VI di questa

Direzione Generale al consueto indirizzo [email protected] e non anche all’indirizzo istituzionale della Scrivente, nonché a voler rappresentare nelle vertenze pendenti o future tali sopravvenute evenienze a mezzo della diretta rappresentanza processuale dell’amministrazione ex art. 417-bis ovvero per il tramite degli Uffici distrettuali dell’Avvocatura dello Stato, già notiziati, in ogni caso, con nota AOODGPER.155823 del 02/10/2024″.

NOTA MIM

L‘USR Sicilia, che alcune settimane fa aveva pubblicato le indicazioni operative per richiedere la carta del docente dopo sentenza, integra le stesse indicazioni precisando che: “Nell’ipotesi sub 1) della medesima nota e laddove il provvedimento giurisdizionale nulla statuisca in merito al pagamento di interessi o spese legali, le richieste di esecuzione e le comunicazioni inerenti al contenzioso in questione all’indirizzo di posta elettronica [email protected]”.

Carta del docente dal 14 ottobre

L’8 ottobre il Ministero ha comunicato che “a seguito dell’allineamento dei sistemi del portale della “Carta del Docente”, a partire dal giorno lunedì 14 Ottobre alle ore 14:00 sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher”.