Carol Bugin, 16enne scomparsa da giovedì, la famiglia lancia appello per ritrovarla

Apprensione a Mestre per la scomparsa di Carol Bugin, una giovane di 16 anni. L’ultimo avvistamento della ragazza è stato segnalato dalla madre nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre.

La famiglia, preoccupata e disperata, ha presentato una denuncia ai Carabinieri e ha lanciato un appello sui social media, fornendo un numero di cellulare per raccogliere eventuali informazioni. L’appello ha rapidamente guadagnato attenzione, diventando virale grazie alla condivisione di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che con un toccante messaggio “Vi prego, non di nuovo” ha espresso il suo dolore e la sua speranza. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è unito nell’amplificare la ricerca, rilanciando l’appello sui suoi canali.

Carol, descritta come una ragazza alta 1.68 metri, con capelli castani, occhi verdi e numerose lentiggini sul naso, si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano dove alloggiava temporaneamente. Doveva incontrare un’amica a Spinea, ma da quel momento le sue tracce si sono perse. Nonostante un breve contatto telefonico giovedì mattina, quando Carol ha chiamato la madre dal telefono dell’amica affermando di essere a Mestre, la ragazza è poi scomparsa nuovamente, lasciando dietro di sé un alone di mistero e preoccupazione.

La madre di Carol, arrivata a Mestre nella speranza di ritrovare la figlia, l’ha intravista per un breve istante all’interno di un bar. Tuttavia, quando ha potuto avvicinarsi, di Carol non vi era più traccia. Da quel momento, la ragazza non ha più dato sue notizie. Aggravando la situazione, si sospetta che Carol sia senza denaro, telefono e documenti, aumentando la preoccupazione per la sua sicurezza e il suo benessere.

La famiglia di Carol, insieme alle autorità locali, chiede a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti. L’importanza di un rapido ritrovamento è sottolineato dalla vulnerabilità della situazione in cui si trova Carol.