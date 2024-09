Caro voli, tornare a casa per docenti e ATA fuori sede sarà un salasso: per Sicilia e Sardegna prezzi alle stelle. Bologna-Palermo il biglietto più costoso Di

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il fenomeno del “caro-voli” torna a essere di stringente attualità, con prezzi dei biglietti aerei in forte aumento, soprattutto per le tratte da e verso le isole italiane.

Un incremento notevole si registra in particolare per alcune tratte che superano i 500 euro a passeggero in classe economica. Secondo Assoutenti, questa situazione rappresenta un vero e proprio “salasso” per le famiglie che si spostano per le festività di fine anno.

Il Codacons ha chiesto un intervento urgente da parte dell’Antitrust, nonostante i recenti tavoli aperti al Mimit e un’indagine conoscitiva già in corso. Tuttavia, l’esecutivo, attraverso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sostiene che le azioni intraprese stanno funzionando, come dimostrato dall’indagine avviata grazie al decreto legge Asset.

La Regione siciliana ha deciso di intervenire, offrendo uno sconto sui biglietti aereo, ma limitatamente ai residenti. La misura mira a mitigare l’impatto economico per i siciliani che viaggiano durante le festività.

A oggi, un biglietto in classe economy per un volo in Sicilia, con partenza il 23 dicembre e ritorno il 7 gennaio, può arrivare a costare fino a 521 euro (andata e ritorno) per la tratta Bologna-Palermo. Anche altre tratte mostrano prezzi elevati, come Torino-Catania (446 euro) o Pisa-Catania (441 euro).

Anche per la Sardegna si registra un aumento delle tariffe. Per esempio, per raggiungere Cagliari da Pisa, il costo minimo per il biglietto di andata e ritorno nelle date indicate è di 395 euro. Le cifre non includono eventuali costi aggiuntivi come bagaglio a mano o scelta del posto a sedere, che possono ulteriormente aumentare il costo totale del viaggio.