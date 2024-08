Caro-scuola: zaini “griffati” fino a 200 euro. I dati Codacons sull’impatto per le famiglie italiane Di

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le famiglie italiane si trovano a fronteggiare la consueta spesa legata all’acquisto di libri e materiali scolastici. Come ogni anno, il Codacons ha pubblicato i dati ufficiali relativi al caro-scuola, evidenziando le spese che i genitori dovranno sostenere.

L’offerta di materiale scolastico e l’aumento dei prezzi

L’offerta di materiale scolastico è molto ampia e diversificata, con una varietà di marche e prezzi disponibili sul mercato. Ogni anno vengono introdotte nuove linee di prodotti destinati agli studenti, il che influenza direttamente i costi. Secondo le prime stime del Codacons, i beni che hanno subito i maggiori aumenti di prezzo sono zaini, diari e astucci “griffati”. Questi prodotti, particolarmente richiesti dai giovani, vedono un incremento dei prezzi che può arrivare fino al 15% rispetto all’anno precedente.

Differenze nei rincari tra prodotti di marca e non

Gli aumenti di prezzo risultano meno significativi per i prodotti scolastici non di marca e non legati a personaggi famosi o cartoni animati, con rincari che si attestano intorno al 3%. Tuttavia, il costo per l’acquisto di uno zaino griffato può superare i 200 euro, mentre un astuccio attrezzato può raggiungere i 60 euro.