Carnevale 2022: stop alle lezioni dal 28 febbraio in alcune regioni, altre anticipano al 26. Calendario Di

Dopo le vacanze di Natale arriva lo stop di Carnevale per le lezioni sia in presenza che a distanza, laddove vi siano classi in Dad. Lo stop per Carnevale non è previsto da tutti i calendari scolastici regionali, ma alcune scuole, in autonomia, possono aver deliberato le vacanze, anche se le regioni non le hanno previste.

Alcune regioni hanno deliberato lo stop dal 28 febbraio, il Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano anticipano al 26, altre ancora scelgono soltanto l’1 marzo, martedì grasso.

Ecco l’elenco delle Regioni in cui le lezioni si fermano:

Campania: 28 febbraio e 1 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo

Lombardia: 28.02.22 – 01.03.22 (rito romano); 04.03.22 – 05.03.22 (rito ambrosiano)

Molise: 1 marzo

Piemonte: dal 26 febbraio all’1 marzo

Sardegna: 1 marzo

Valle d’Aosta: 28 febbraio e 1 marzo

Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo

Provincia Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo

Provincia Trento: 28 febbraio e 1 marzo