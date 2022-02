Carnevale 2022, ecco le date delle vacanze scolastiche regione per regione Di

Si avvicinano le vacanze di Carnevale 2022: le lezioni si fermano sia in presenza che in didattica a distanza. Lo stop per Carnevale non è previsto da tutti i calendari scolastici regionali.

Ricordiamo che alcune scuole, in autonomia, possono aver deliberato le vacanze, anche se le regioni non le hanno previste.

Le date per regione

Abruzzo: cancellata per parziale recupero 7 e 8 gennaio. Ordinanza 31 dicembre

Campania: 28 febbraio e 1 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo

Lombardia: 28.02.22 – 01.03.22 (rito romano); 04.03.22 – 05.03.22 (rito ambrosiano)

Molise: 1 marzo

Piemonte: dal 26 febbraio all’1 marzo

Sardegna: 1 marzo

Valle d’Aosta: 28 febbraio e 1 marzo

Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo

Provincia Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo

Provincia Trento: 28 febbraio e 1 marzo