Canizzo (Microsoft): “Per studenti e docenti soluzioni utili non solo per la didattica, ma anche per diventare cittadini consapevoli e preparati per il futuro” [VIDEO] Di

A margine di Fiera Didacta Italia, Giuseppe Canizzo, responsabile Area Scuola Microsoft, ha sottolineato l’impegno di Microsoft Education nel supportare il mondo della scuola italiana.

“Anche quest’anno siamo presenti a Didacta per essere al fianco di docenti e dirigenti, che quotidianamente si impegnano per gli studenti d’Italia,” ha dichiarato Canizzo. “Per noi è fondamentale comprendere l’evoluzione del sistema scolastico e accompagnare gli insegnanti nelle nuove sfide, offrendo loro soluzioni non solo per la didattica, ma anche per lo sviluppo di competenze utili agli studenti per diventare cittadini consapevoli e preparati per il futuro.”

Canizzo ha inoltre evidenziato l’importanza di fornire agli studenti gli strumenti giusti e di supportarli con le giuste tecnologie. “Microsoft da anni sviluppa tecnologie specifiche per gli studenti, non solo per supportarli nella comprensione, ma anche per valutare l’impatto che queste tecnologie hanno sul loro percorso di apprendimento.”

In un contesto in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente, Microsoft si conferma leader mondiale nel settore, annunciando importanti partnership con OpenAI e integrando la sua intelligenza artificiale nelle proprie soluzioni.

“Con queste soluzioni dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di innovare e di supportare le scuole,” ha concluso Canizzo. “Invitiamo tutti a esplorare Didacta e a venirci a trovare anche sui nostri siti.”