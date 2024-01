Cangiano (FdI): “Lavoro docenti paritarie equiparato a quello dei colleghi delle statali è segnale dell’obiettivo di questo Governo” Di

Gimmi Cangiano, deputato FdI e componente della Commissione Istruzione alla Camera, al termine di un’assemblea campana degli Istituti Paritari di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria ha evidenziato “l’impegno che il Governo Meloni ed il Ministro Valditara portano avanti nel perseguire la reale parità formativa ed educativa tra Scuole Statali e Scuole Paritarie”.

“Sono infatti considerevoli i fondi stanziati anche per il 2024, cui si aggiunge la possibilità per gli Istituti Paritari di poter accedere alla progettazione legata alle misure del Pnrr dedicate all’Istruzione. Un altro segnale importante è stato il riconoscimento di fatto del lavoro che i Docenti svolgono nelle Scuole Paritarie, finalmente equiparato a quello dei loro colleghi delle Scuole Statali. Ovviamente persistono molte criticità, soprattutto qui in Campania. Regione che a fronte di una carenza di servizi offerti e di una massiccia presenza di Istituti Paritari soprattutto legati al ciclo dell’Infanzia che sopperiscono a questa carenza, riconosce a queste scuole un contributo tra i più bassi di Italia. Rilevata anche una differenza considerevole tra i contributi per i diversi gradi di Istruzione, con la Scuola dell’Infanzia ancora una volta notevolmente ridimensionata da questo punto di vista. Tante proposte che ho preso l’impegno di fare mie e di portare all’attenzione del Governo, immaginando anche interventi normativi che contribuiscano a rendere sempre più tangibile quella parità educativa e quella libertà di scelta che anche la Costituzione riconosce come diritto inviolabile” ha concluso il deputato.