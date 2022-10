CampuStore a Didacta Sicilia 2022: non uno stand ma oltre 300 mq da sperimentare “hands-on”

CampuStore a Didacta Sicilia 2022 porta la scuola che si emoziona: oltre 300 mq e 80 ore di formazione gratuita per vivere un’esperienza immersiva a 360° ricca di sorprese, in cui lasciarsi ispirare, divertire e riflettere sulla scuola di oggi che si prepara al domani. Metaverso, STEM, Green, Infanzia, arredi innovativi e novità mozzafiato da scoprire “hands-on”.

Tra i tanti appuntamenti autunnali che interessano il mondo della scuola, l’edizione Siciliana di Didacta si preannuncia davvero emozionante: sarà perché è una novità o perché cade in un momento di assoluta rivoluzione culturale per il mondo della scuola italiano.

La Scuola ha affrontato negli ultimi due anni un ciclone che lascerà importanti strascichi ed ora si trova ad affrontare una congiuntura di bandi e opportunità di finanziamento senza precedenti, che sicuramente sono un’immensa possibilità, ma che richiedono anche tempo, risorse e idee. Ed è in questo ciclone che CampuStore si configura e porta ordine nello scompiglio.

Tutto l’impegno di CampuStore a Catania sarà infatti volto proprio ad aiutare le scuole, i Dirigenti e i docenti che in fiera vorranno supporto per il loro lavoro quotidiano rispetto a tali temi.

CampuStore da oltre 30 anni sta al fianco delle scuole nelle sfide e nelle opportunità di ogni giorno e utilizzerà la “scusa” dell’edizione siciliana di Didacta sicuramente come un momento di festa, per celebrare il bello dello stare a scuola, ma con una grande consapevolezza della necessità che ci impone il momento storico di essere concreti, reali, pragmatici e semplici.

Cosa troverai a Didacta 2022 nell’area CampuStore?

E quindi per l’edizione siciliana di Fiera Didacta 2022, CampuStore proporrà anzitutto una grande novità: l’Infopoint Bandi e finanziamenti per le scuole, uno sportello di ascolto che permette di trovare tutte le informazioni relative alle opportunità di finanziamento attive o in scadenza, in particolare su: PNRR e Piano Scuola 4.0, Bandi PON per la scuola, come Green e Ambienti d’apprendimento innovativi per la scuola dell’infanzia, Bandi PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) come il Bando STEM e altre possibilità.

E poi un’area espositiva completamente immersiva, in cui provare, toccare con mano tante innovazioni per le scuole di ogni ordine e grado. Non uno stand normale, ma lo spazio più grande e colorato delle fiera, un’avventura didattica, un’esperienza immersiva a 360°, in cui lasciarsi ispirare, divertire e fantasticare insieme: oltre 300 mq interattivi e dinamici, in cui perdersi e lasciarsi trasportare dalle più di 80 ore di attività formative proposte per ritrovarci più vicini, più umani, più divertiti dalla chance stessa di stare insieme.

Ci sarà tanto arredo da provare in prima persona, certo, ma anche molte tecnologie innovative per la didattica ed altri supporti educativi volti ad arricchirlo e a renderlo vivo, a formare un vero “ecosistema d’apprendimento” da vivere, sperimentare, approfondire insieme.

Ci saranno ovviamente i workshop della CampuStore Academy: esperienze hands-on, formative e fuori dagli schemi condotte dall’insuperabile preparazione di un team di eccezionali formatori e direttori scientifici, una garanzia di qualità nel panorama italiano!

E ci saranno poi gli angoli dedicati alle grandi passioni e ai grandi partner di CampuStore: lo stand LEGO Education – che proprio a settembre 2022 ha premiato CampuStore come la migliore azienda STEM al mondo, il Salotto di Google, il Parco delle STEM, la danza sincronizzata alla Galassia dei droni, le sorprese racchiuse nel Eduverso Lab di Microsoft e molto di più!

Un’altra grande attrazione che promette di lasciare i visitatori a bocca aperta è l’Aula immersiva, un ambiente d’apprendimento unico, con contenuti originali allineati ai libri di testo Giunti Scuola e perfetti per imparare davvero in modo innovativo e che si potranno provare in prima persona.

E infine un importantissimo occhio di riguardo sarà dedicato alle aree tematiche e contestualizzate: ITS, Infanzia, Green e ambiente, saranno arricchiti da arredi e novità per capire, realizzare e far propri i bandi di gara in scadenza.

Ogni centimetro, ogni attività è stata compiuta da CampuStore con la passione e la visione che l’azienda porta avanti da trent’anni ed è stata resa possibile dal contributo di grandi partner: LEGO Education, Lenovo, Arduino, Dell, Makeblock Education, GAM, Dobot, Cricut, Clementoni @School e molti altri.

Ovviamente, visto il particolare momento, tutte le attività proposte sono a numero chiuso ed è necessario iscriversi per partecipare: clicca qui per scegliere il contenuto che preferisci https://go.campustore.it/didacta-sicilia22-WS

Formazione riconosciuta dal MIUR

Tutti i laboratori all’interno delle aule workshop sono svolti in collaborazione con CampuStore Academy, ente accreditato per la formazione del personale delle scuole (D.M. 170/2016) e ai partecipanti verrà inviato l’attestato di frequenza valido per tutti gli usi consentiti dalla legge.

CampuStore a Didacta Sicilia 2022:

per capire la scuola di oggi e costruire insieme le opportunità di domani.